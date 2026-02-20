2026. február 20., péntek

Előd

Vita a demográfiáról
Oroszország-Ukrajna

Trump meghosszabbította a Biden-szankciókat Oroszország ellen

Az EU már 2014-ben bevezetett korlátozó intézkedéseket

 2026. február 20. péntek. 9:36
Donald Trump amerikai elnök egy évvel meghosszabbította az elődje, Joe Biden által Oroszország ellen bevezetett szankciókat. A bejegyzést a kormány honlapján tették közzé.

Nem ez az első alkalom, hogy Trump meghosszabbította az oroszellenes szankciókat
Fotó: Lenin Nolly / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Amint azt a szöveg megjegyzi, a korlátozások kiterjesztéséről szóló döntés az ukrajnai helyzettel kapcsolatban született.

Nem ez az első alkalom, hogy Trump meghosszabbította az oroszellenes szankciókat. Elnöki ciklusának kezdetén egy évvel meghosszabbította az orosz zászló alatt közlekedő hajók vagy más módon Oroszországgal kapcsolatban álló hajók befogadásának tilalmát az amerikai kikötőkben.

Az orosz hajók fogadásának tilalmát az Egyesült Államok kikötőiben 2022. április 21-én vezették be.

„Egy évvel meghosszabbítom a szükségállapotot Oroszországgal kapcsolatban (...), valamint a parkolás szabályozásával és az orosz vonatkozású hajók mozgásával kapcsolatos hatáskörökkel kapcsolatban az amerikai kikötőkben” – áll a dokumentumban.

Az Európai Unió Tanácsa bejelentette, hogy 2026. július 31-ig meghosszabbítja az elmúlt 11 évben bevezetett oroszellenes korlátozásokat. Megjegyzendő, hogy az Oroszország elleni szankciókat az EU 2014-ben kezdte meg az ukrajnai eseményekkel kapcsolatban, a Krím jogellenes annektálása miatt, ami 2022-től jelentősen kibővült. A hat hónapos hosszabbítás ezúttal mind a 19 szankciócsomagot érintette – írta meg a Lenta.ru.

