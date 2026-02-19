2026. február 19., csütörtök

Előd

Oroszország-Ukrajna

Merz eléggé borulátó

Nincs közel a vég

 2026. február 19. csütörtök. 17:40
Friedrich Merz német kancellár úgy véli, hogy az ukrajnai fegyveres konfliktus csak akkor ér véget, ha az egyik fél annyira kimerült, hogy már nem tudja folytatni a harcot.

Merz eléggé borulátó
Friedrich Merz német kancellár
Fotó: AFP/Pool/Ludovic Marin

Ahogy arról a német Der Spiegel kiadvány is beszámolt, ezzel kapcsolatban a német kormányfő felszólította az európai országok vezetőit, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy Oroszország váljon a kimerült féllé.

Ahogy a kiadvány megjegyzi, a pénzügyminiszter úgy véli, hogy a katonai konfrontáció elhúzódik, mivel nem lát valós kilátást az ukrán konfliktus tárgyalások útján történő gyors lezárására.

„Véleményem szerint ez a háború csak akkor ér véget, ha a két fél egyike kimerül katonailag vagy gazdaságilag” – mondta Merz.

Hangsúlyozta, hogy az európai erőfeszítések céljának annak kell lennie, hogy „az orosz állam ne folytathassa katonailag a háborút, és ne finanszírozhassa azt gazdaságilag”.

Emlékeztetőül, február 17-18-án Genfben zajlottak az Ukrajnáról szóló tárgyalások. Az orosz küldöttséget Vlagyimir Medinszkij, az orosz elnök segédje vezette. A tárgyalások második napját követően megjegyezte, hogy a megbeszélések „kemények, de üzleti jellegűek” voltak. Medinszkij egyben egy újabb találkozót is bejelentett a közeljövőben.

