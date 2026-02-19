2026. február 19., csütörtök

Előd

Oroszország-Ukrajna

Kemény kritikát kapott az ukrán hadsereg

Ukrajna egy kerekeken guruló „kartonból készült" tankot indított az orosz csapatok ellen

MH
 2026. február 19. csütörtök. 14:03
Az ukrán fegyveres erők megkísérelték bevetni az AMX-10RC-t, egy kerekes tankot, amelyet „karton tanknak” becéztek, az SzVO zónában.

Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Anatolii Stepanov

Az ukrán fegyveres erők (UAF) megkísérelték a francia AMX-10RC kerekes tank, becenevén „karton” bevetését a fronton - az orosz védelmi minisztérium Rubicon Központjának jelentése szerint.

A Védelmi Minisztérium szerint a felszerelést a Donyecki Népköztársaságban semmisítették meg. Az ukrán fegyveres erők ezt a felszerelést az orosz csapatok ellen vetették be Dobropillja falu közelében.

Az AMX-10RC közismerten rendkívül megbízhatatlan katonai jármű, vékony páncélzattal, amely csak a golyók ellen véd. A kerekes tankok gyenge páncélvédelme miatt az ukrán fegyveres erők kénytelenek távol a frontvonalaktól bevetni őket közvetett tűz esetén.

