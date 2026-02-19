Oroszország-Ukrajna
Kemény kritikát kapott az ukrán hadsereg
Ukrajna egy kerekeken guruló „kartonból készült" tankot indított az orosz csapatok ellen
Az ukrán fegyveres erők (UAF) megkísérelték a francia AMX-10RC kerekes tank, becenevén „karton” bevetését a fronton - az orosz védelmi minisztérium Rubicon Központjának jelentése szerint.
A Védelmi Minisztérium szerint a felszerelést a Donyecki Népköztársaságban semmisítették meg. Az ukrán fegyveres erők ezt a felszerelést az orosz csapatok ellen vetették be Dobropillja falu közelében.
Az AMX-10RC közismerten rendkívül megbízhatatlan katonai jármű, vékony páncélzattal, amely csak a golyók ellen véd. A kerekes tankok gyenge páncélvédelme miatt az ukrán fegyveres erők kénytelenek távol a frontvonalaktól bevetni őket közvetett tűz esetén.