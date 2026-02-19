Oroszország-Ukrajna
Ingyenes függőségkezelés indul ukrán veteránoknak
A háború nem csak fizikai sérüléseket hagy
A program átfogó orvosi, pszichológiai és szociális támogatást nyújt, beleértve a fekvőbeteg kezelést, a járóbeteg- és hosszú távú csoportos terápiát, hogy a veteránok visszanyerjék egészségüket és életcéljaikat.
A minisztérium szerint a háború nem csak fizikai sérüléseket hagy, hanem mély pszichológiai traumákat is, amelyek megfelelő segítség nélkül függőségekhez és társadalmi elszigetelődéshez vezethetnek - írta meg a kiszo.net.
A kíséret három szakaszban valósul meg:
1. Fekvőbeteg szakasz (30 nap) – átfogó orvosi és pszichológiai kíséret, amely magában foglalja: egyéni és csoportos pszichoterápiát; szociális munkással való munkát; fizikai aktivitást; információs programokat; valamint farmakológiai és táplálkozási támogatást.
2. Járóbeteg szakasz (30 nap) – egyéni és csoportos pszichoterápia heti egyszeri alkalommal.
3. Hosszú távú járóbeteg-kíséret (280 nap) – csoportos terápia heti egyszeri alkalommal az eredmények megerősítésére és a visszaesések megelőzésére.
A szolgáltatások nyújtását állami és magánintézmények, valamint megfelelő kapacitással rendelkező egyéni vállalkozók biztosíthatják, a költségeket pedig a Veteránügyi Minisztérium fedezi.