Bízik Trumpban Zelenszkij?

Az államfő úgy véli, hogy az amerikai vezető valóban véget vethet az orosz-ukrán háborúnak.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök válaszolt arra, hogy megbízik-e Donald Trumpban, az Amerikai Egyesült Államok elnökében.

„Úgy hiszem, hogy tényleg véget akar vetni ennek a háborúnak. Amikor a gyerekekről, az ukrajnai veszteségeinkről beszél, úgy vélem, hogy az fájdalmas számára. (...) És hiszem, hogy valóban véget vethet ennek a háborúnak” – magyarázta Piers Morgan brit újságírónak adott interjújában.

Zelenszkij szerint ugyanakkor nem érti Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök kapcsolatát.

„Ez nem bizalom vagy bizalmatlanság kérdése. De olyan kapcsolata van [Putyinnal], amit nem tudok értékelni vagy megérteni. Nem tudom. Nagyon fájdalmas számomra, hogy néha a Putyinhoz való hozzáállása jobb, mint amit Putyin megérdemelne. De Trump mindig az ukrajnai veszteségekről beszél nekem” – összegezte az államfő.

Trump és Ukrajna

Második elnökségének első évében Donald Trump többször is kétértelmű kijelentéseket tett az ukrajnai háborúval kapcsolatban.

Korábban, az Axiosnak adott interjújában Volodimir Zelenszkij azt nyilatkozta, hogy az amerikai vezető túlzott nyomást gyakorol rá a háború befejezésének felgyorsítása érdekében. Hozzátette, hogy Trump nyilvánosan felszólítja Ukrajnát engedményekre, míg Oroszországgal szemben nem támaszt hasonló követeléseket, és ez nem igazságos.

A genfi ​​tárgyalások előestéjén Trump azt is kijelentette, hogy Ukrajna aktív részvételére számít a folyamatban, és reméli, hogy mielőbb megállapodás születik Kijev és Moszkva között.