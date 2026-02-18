Zelenszkij nekiment Trumpnak

Ukrajna nem hajlandó területi engedményekre – még akkor sem, ha az Egyesült Államok gyors megállapodást sürget.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Donald Trump „igazságtalan” nyomást gyakorol Kijevre annak érdekében, hogy mielőbb lezárják a közel négy éve tartó orosz–ukrán háborút. Az ukrán államfő úgy fogalmazott: reméli, hogy Trump nyilvános kijelentései csupán tárgyalási taktikát jelentenek, nem pedig végleges amerikai álláspontot.

Mindez éppen akkor hangzott el, amikor Genfben orosz, ukrán és amerikai delegációk ültek tárgyalóasztalhoz.

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy az ukrán társadalom elutasítana minden olyan béketervet, amely Oroszország által még el nem foglalt területek feladását követelné Kijevtől, különösen a kelet-ukrajnai Donbasz térségében. Az ukrán elnök szerint nem méltányos, hogy Trump nyilvánosan elsősorban Ukrajnát sürgeti engedményekre, miközben Moszkvát ritkábban bírálja hasonló hangnemben.

Trump az elmúlt napokban többször kijelentette, hogy Ukrajnának gyorsan lépnie kell a tárgyalások sikere érdekében. Úgy fogalmazott:

„Ukrajnának gyorsan az asztalhoz kell ülnie”.

Washington ezzel egyértelműen jelezte, hogy a háború lezárását sürgeti, és Kijevtől is kompromisszumkészséget vár.

A genfi tárgyalások első napjáról kevés konkrétum szivárgott ki. Az ukrán főtárgyaló, Rusztem Umerov szerint a felek elsősorban „gyakorlati kérdésekről és a lehetséges döntések mechanizmusáról” egyeztettek.

Orosz források szerint a hatórás egyeztetések rendkívül feszült légkörben zajlottak - írja a Mandiner.