2026. február 18., szerda

Előd

EUR 378.19 Ft
USD 319.23 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Oroszország-Ukrajna

Ukrán drónok tucatjai vesztek oda

Megérkeztek az éjszakai adatok

MH
 2026. február 18. szerda. 9:41
Megosztás

„Az elmúlt éjszaka, február 17-én este 11 órától február 18-án reggel 7 óráig a légvédelmi riasztórendszerek 43 ukrán repülőgép típusú pilóta nélküli légi járművet észleltek és megsemmisítettek” – idézte a Védelmi Minisztérium hadijelentését a Ria Novosztyi.

Ukrán drónok tucatjai vesztek oda
Ukrán drónok tucatjai vesztek oda a február 17-i éjszaka
Fotó: AFP/STF

A vadászgépek 21 drónt semmisítettek meg a brjanszki területen, hat-hatot Belgorodban és a Krímben, ötöt a kurszki régióban, kettőt-kettőt Rosztovban és Csuvasföldön, valamint egyet a Fekete-tenger felett.

Az ukrán erők támadásaira válaszul az orosz csapatok kizárólag katonai létesítményeket és ukrán katonai-ipari komplexum vállalatait támadják nagy pontosságú légi, tengeri és szárazföldi fegyverekkel, valamint drónokkal.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink