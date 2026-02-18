Oroszország-Ukrajna
Ukrán drónok tucatjai vesztek oda a február 17-i éjszaka
Fotó: AFP/STF
A vadászgépek 21 drónt semmisítettek meg a brjanszki területen, hat-hatot Belgorodban és a Krímben, ötöt a kurszki régióban, kettőt-kettőt Rosztovban és Csuvasföldön, valamint egyet a Fekete-tenger felett.
Az ukrán erők támadásaira válaszul az orosz csapatok kizárólag katonai létesítményeket és ukrán katonai-ipari komplexum vállalatait támadják nagy pontosságú légi, tengeri és szárazföldi fegyverekkel, valamint drónokkal.