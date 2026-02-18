2026. február 18., szerda

Oroszország-Ukrajna

Steve Witkoff: Jelentős előrelépés történt Genfben

Trump különmegbízottja szerint az Egyesült Államok „moderálta a harmadik háromoldalú tárgyalássorozatot Ukrajna és Oroszország között”

 2026. február 18. szerda. 8:08
Steve Witkoff, az Egyesült Államok elnöki különmegbízottja a genfi háromoldalú tárgyalások első napjának lezárását követően a közösségi médiában jelentős előrelépést jelentett be az ukrán helyzet rendezésére irányuló tárgyalásokon - közölte az Orosz Hírek.

Steve Witkoff: Jelentős előrelépés történt Genfben
Az amerikai elnök különmegbízottja, Steven Witkoff: Jelentős előrelépés történt Genfben
Fotó: AFP/Brendan Smialowski

A különmegbízott kijelentette továbbá, hogy „a jelenlegi amerikai kormánynak sikerült összehozni a háború mindkét felét, ami jelentős előrelépést jelent”.

„Mindkét fél megállapodott abban, hogy tájékoztatja vezetőit és folytatja a megállapodás kidolgozását” – jelentette ki Witkoff.

Az orosz delegáció egyik forrása korábban a TASZSZ hírügynökségnek elmondta, hogy a genfi háromoldalú tárgyalások résztvevői megállapodtak abban, hogy szerdán folytatják a tárgyalásokat. A forrás szerint a keddi hatórás tárgyalások nagyon feszültek voltak.

Az orosz delegációt Vlagyimir Medinszkij elnöki tanácsadó vezette.

