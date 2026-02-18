Oroszország-Ukrajna
Steve Witkoff: Jelentős előrelépés történt Genfben
Trump különmegbízottja szerint az Egyesült Államok „moderálta a harmadik háromoldalú tárgyalássorozatot Ukrajna és Oroszország között”
Az amerikai elnök különmegbízottja, Steven Witkoff: Jelentős előrelépés történt Genfben
Fotó: AFP/Brendan Smialowski
A különmegbízott kijelentette továbbá, hogy „a jelenlegi amerikai kormánynak sikerült összehozni a háború mindkét felét, ami jelentős előrelépést jelent”.
„Mindkét fél megállapodott abban, hogy tájékoztatja vezetőit és folytatja a megállapodás kidolgozását” – jelentette ki Witkoff.
Az orosz delegáció egyik forrása korábban a TASZSZ hírügynökségnek elmondta, hogy a genfi háromoldalú tárgyalások résztvevői megállapodtak abban, hogy szerdán folytatják a tárgyalásokat. A forrás szerint a keddi hatórás tárgyalások nagyon feszültek voltak.
Az orosz delegációt Vlagyimir Medinszkij elnöki tanácsadó vezette.