Steve Witkoff, az Egyesült Államok elnöki különmegbízottja a genfi háromoldalú tárgyalások első napjának lezárását követően a közösségi médiában jelentős előrelépést jelentett be az ukrán helyzet rendezésére irányuló tárgyalásokon - közölte az Orosz Hírek .

A különmegbízott kijelentette továbbá, hogy „a jelenlegi amerikai kormánynak sikerült összehozni a háború mindkét felét, ami jelentős előrelépést jelent”.

„Mindkét fél megállapodott abban, hogy tájékoztatja vezetőit és folytatja a megállapodás kidolgozását” – jelentette ki Witkoff.

Az orosz delegáció egyik forrása korábban a TASZSZ hírügynökségnek elmondta, hogy a genfi háromoldalú tárgyalások résztvevői megállapodtak abban, hogy szerdán folytatják a tárgyalásokat. A forrás szerint a keddi hatórás tárgyalások nagyon feszültek voltak.

Az orosz delegációt Vlagyimir Medinszkij elnöki tanácsadó vezette.