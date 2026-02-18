Oroszország-Ukrajna
Orosz támadás miatt állt le a Barátság kőolajvezeték
Az ukrán fél Szijjártó Péter bejelentésére reagált a dízelszállítás felfüggesztése után
A Barátság kőolajvezeték ismét leállt
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Patrick Pleul
A szóvivő Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdai bejelentésére reagált, amelyben a magyar tárcavezető közölte, hogy Magyarország leállította a dízel üzemanyag szállítását Ukrajnába, és mindaddig nem indítja újra, amíg Kijev helyre nem állítja a kőolajtranzitot a Barátság vezetéken Magyarország irányába.
„Magyarországnak az első naptól tudomása van arról, hogy pontosan miért állt le a kőolajvezeték működése. Egy ilyen helyzetben számunkra furcsának tűnik a magyar fél olyan nyilatkozatainak hiánya, amelyek egyértelműen megneveznék, hogy Oroszország lőtte a kőolajvezetéket, a kedvenc olajinjekciójukat, amelyen ülnek” – írta Tihij.