Orosz támadás miatt állt le a Barátság kőolajvezeték

Az ukrán fél Szijjártó Péter bejelentésére reagált a dízelszállítás felfüggesztése után

MH/ MTI
 2026. február 18. szerda. 20:13
Magyarország „pontosan tudja”, hogy a Barátság kőolajvezeték azért állt le, mert Oroszország csapást mért rá – jelentette ki Heorhij Tihij ukrán külügyi szóvivő szerdán a Telegramon.

Orosz támadás miatt állt le a Barátság kőolajvezeték
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Patrick Pleul

A szóvivő Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdai bejelentésére reagált, amelyben a magyar tárcavezető közölte, hogy Magyarország leállította a dízel üzemanyag szállítását Ukrajnába, és mindaddig nem indítja újra, amíg Kijev helyre nem állítja a kőolajtranzitot a Barátság vezetéken Magyarország irányába.

„Magyarországnak az első naptól tudomása van arról, hogy pontosan miért állt le a kőolajvezeték működése. Egy ilyen helyzetben számunkra furcsának tűnik a magyar fél olyan nyilatkozatainak hiánya, amelyek egyértelműen megneveznék, hogy Oroszország lőtte a kőolajvezetéket, a kedvenc olajinjekciójukat, amelyen ülnek” – írta Tihij.

