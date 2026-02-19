2026. február 19., csütörtök

Oroszország-Ukrajna

Két ukrán települést foglalt el Oroszország

Harkivka és Krinicsne is orosz kézre került

MH/ MTI
 2026. február 19. csütörtök. 3:26
Elfoglalta a Szumi megyei Harkivka és a Zaporizzsja megyei Krinicsne települést az orosz hadsereg az elmúlt nap folyamán – közölte szerdán az orosz védelmi minisztérium.

A hétfői hadijelentés szerint az orosz fegyvereres erők mind a hat ukrajnai frontszakaszon előre tudtak törni, és a „különleges hadművelet” övezetében több mint 1230 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A moszkvai katonai tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolta fel az ukrán energetikai infrastruktúra több, katonai célokra használt létesítményét, valamint egy üzemanyagraktárt, drónok indításának több helyszínét, lőszer-, anyagi-műszaki raktárakat, 12 páncélozott harcjárművet, két amerikai M777-es 155 milliméteres vontatott tarackot, két Grad sorozatvetőt, 11 HIMARS-rakétát, továbbá 155 repülőgép típusú drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és oroszországi régiók településeiről is jelentettek szerdán ukrán tüzérségi és dróntámadást.

