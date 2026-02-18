Csaknem porrá tették az ukrán kisvárost

Az Ukrajnát támadó orosz csapatok gyakorlatilag teljesen romba döntötték a Harkiv megyében lévő Volcsanszk városát, és próbálnak előrenyomulni – közölte Viktor Trehubov, az ukrán egyesített erők szóvivője egy szerdai tévéműsorban.

A szóvivő szavai szerint az ukrán egységek a város déli határában tartják magukat, de az orosz csapatok azon vannak, hogy megkerüljék őket, és elfoglalják a közelben lévő településeket. Úgy fogalmazott, hogy ezen a frontszakaszon az ellenség folyamatos nyomást gyakorol az ukrán erőkre.

Trehubov elmondta továbbá, hogy Harkiv megyében az oroszok aktívan alkalmaznak drónokat és légierőt, kihasználva az orosz határ közelségét. „Harci körülmények között tesztelik új pilóta nélküli eszközeiket, emellett nagyszámú irányított légibombát vetnek be” – tette hozzá. Kiemelte, hogy az államhatár közelsége miatt ebben a térségben az orosz csapatoknak meglehetősen rövid a logisztikai utánpótlási útvonaluk. „Ezért, sajnos, jelenleg viszonylag intenzív utánpótlással állunk szemben – magyarázta.

Az ukrán deszant- és rohamcsapatok 7. gyorsreagálású hadteste a Telegramon arról számolt be, hogy ”megtisztították az orosz megszállóktól„ a Donyeck megyei Pokrovszk mellett fekvő Hrisine keleti részét. Közzétettek egy videófelvételt is, amelyen drónok csapásai láthatók az orosz állások ellen a településen.

Vladiszlav Volosin, az ukrán déli erők szóvivője egy interjúban kijelentette: értesülései szerint az orosz csapatok azt a parancsot kapták, hogy február 24-ig, a háború kezdetének negyedik évfordulójáig több mint tíz ukrán település elfoglalását mutassák fel. Kifejtette, hogy hírszerzési jelentések szerint az orosz egységeknek az a parancsuk, hogy hatoljanak be a megjelölt településekre, ott orosz zászlókat tűzzenek ki, dokumentálják ezt videón vagy fényképen, majd hagyják el a területet.

Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország szerdára virradó éjjel egy Iszkander-M ballisztikus rakétával és 126 drónnal támadta Ukrajnát. A légvédelem száz drónt semlegesített. A rakéta és 23 csapásmérő drón becsapódását rögzítették viszont 14 helyszínen, valamint roncsok lezuhanását három helyen.