Oroszország-Ukrajna
Újabb komoly csapásokat mért Ukrajnára az orosz hadsereg
Az éjjel közel 30 rakétát és 400 drónt vetett be az oroszok
Odesszában az eddigi adatok szerint három civil sebesült meg az éjszakai orosz légitámadásban, egyikük állapota súlyos – közölte Szerhij Liszak, a városi katonai közigazgatás vezetőjének Telegram-bejegyzése nyomán az Interfax-Ukrajina hírügynökség. Liszak arról is beszámolt, hogy az éjszaka folyamán hat alkalommal hirdettek légiriadót a fekete-tengeri nagyvárosban. A támadás következtében infrastrukturális létesítmények és civil épületek rongálódtak meg, az egyik városkerületben egy lakóház felső emeletein tűz keletkezett, egy másik helyszínen egy üzlethelyiségben és egy autószervizben keletkeztek károk – fűzte hozzá a városvezető.
Hosszú időbe fog telni, amíg helyreállítják a kedd éjszakai orosz támadás okozta károkat Odessza energetikai infrastruktúrájában – tette közzé a Telegramon Ukrajna legnagyobb magánkézben lévő energetikai vállalata, a DTEK Csoport sajtószolgálata. A becsapódások helyszínén jelenleg a törmelék eltakarítását végzik. „Mindent megteszünk a támadás következményeinek mielőbbi felszámolása érdekében. A legfontosabb feladat a létfontosságú infrastruktúra áramellátásának helyreállítása” – áll a közleményben.
A Szumi megyei Kijkivka községben egy civil meghalt, hat ember, köztük két gyerek pedig megsebesült egy orosz dróntámadásban – jelentette kedd reggel Oleg Hrihorov katonai kormányzó a Telegramon. A megyevezető azt is közölte, hogy a hétfői nap folyamán a légiriadó több mint 22 órán át tartott Szumi megyében, az orosz csapatok 14 település ellen 20 esetben intéztek támadást, lakóházak, infrastrukturális létesítmények és gazdasági épületek rongálódtak, illetve semmisültek meg.