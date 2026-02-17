"Robbanásokat hallottak Kropivnickijben, ez volt a második eset az éjszaka folyamán ebben a városban. Aztán négy robbanássorozat történt Dnyipróban, három Odesszában és egy Ahtirkában" - hivatkozott a Ria Novosztyi az Obscsesztvennoje tévécsatorna riportjára.

A február 17-re virradó éjszaka négy robbanássorozat történt Dnyipróban, három Odesszában (képünkön) és egy Ahtirkában - (Illusztráció)

Az ukrán fegyveres erők civil célpontok elleni támadásaira válaszul az orosz csapatok rendszeresen csapásokat mérnek olyan helyszínekre, ahol személyzet, felszerelés és zsoldosok tartózkodnak, valamint az ukrán infrastruktúrára : energetikai létesítményekre, védelmi ipari létesítményekre, katonai parancsnoki és kommunikációs létesítményekre.

Ugyanakkor Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője többször is hangsúlyozta, hogy a hadsereg nem támad lakóépületeket vagy szociális intézményeket.