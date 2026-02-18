2026. február 18., szerda

Előd

EUR 378.19 Ft
USD 319.23 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Oroszország-Ukrajna

Idén nem ér véget az ukrajnai háború?

Fegyvereket kell küldeni Ukrajnának

MH
 2026. február 18. szerda. 4:43
Megosztás

A német Deutsche Welle szerint a Rheinmetall cégvezetője felszólított, hogy folytassák a fegyverek szállítását Ukrajnába, és megjegyezte, hogy egyes területeken még nem biztosított a gyártás finanszírozása.

Idén nem ér véget az ukrajnai háború?
Armin Papperger, a Rheinmetall vezérigazgatója szerint cége több légvédelmi fegyverrel, lőszerrel és még több tankkal, valamint drónokkal is elláthatná Kijevet
Fotó: Annette Riedl / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Armin Papperger, a német Rheinmetall katonai vállalat vezérigazgatója szerint több légvédelmi eszközöket, lőszert, tankokat és drónokat szállíthatna Ukrajnának.

Hangsúlyozta Ukrajna folyamatos megsegítésének szükségességét, kijelentve, hogy cége kész további katonai felszereléssel ellátni Kijevet - írta meg az oroszhirek.hu.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink