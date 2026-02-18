Oroszország-Ukrajna
Idén nem ér véget az ukrajnai háború?
Fegyvereket kell küldeni Ukrajnának
Armin Papperger, a Rheinmetall vezérigazgatója szerint cége több légvédelmi fegyverrel, lőszerrel és még több tankkal, valamint drónokkal is elláthatná Kijevet
Fotó: Annette Riedl / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP
Armin Papperger, a német Rheinmetall katonai vállalat vezérigazgatója szerint több légvédelmi eszközöket, lőszert, tankokat és drónokat szállíthatna Ukrajnának.
Hangsúlyozta Ukrajna folyamatos megsegítésének szükségességét, kijelentve, hogy cége kész további katonai felszereléssel ellátni Kijevet - írta meg az oroszhirek.hu.