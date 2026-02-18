Tömeges csapást mért az orosz hadsereg az ukrán hadiipari komplexum objektumaira, az energetikai infrastruktúrának az ukrán fegyveres erőket ellátó létesítményeire, valamint csapásmérő pilóta nélküli repülőgépek gyártásának, tárolásának és indításának helyszíneire - közölte kedden a moszkvai védelmi minisztérium.

A tárca a szárazföldi és légi indítású, nagy hatótávolságú, precíziós fegyverekkel , drónokkal végrehajtott csapást az orosz polgári infrastruktúra ellen végrehajtott ukrán „terrortámadásokra” adott válasznak nevezte.

A keddi hadijelentés szerint az orosz fegyvereres erők mind a hat ukrajnai frontszakaszon előre tudtak törni, és a „különleges hadművelet” övezetében mintegy 1230 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A moszkvai katonai tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel több lőszer- és anyagi-műszaki raktárt, 14 páncélozott harcjárművet, továbbá 334 repülőgép típusú drónt.

A minisztérium hadifoglyok vallomásaira és a lehallgatott rádiókommunikációra hivatkozva kedden kiadott közleményében azt írta, hogy a bekerített ukrán erők kritikus helyzetbe kerültek az Oszkil folyó keleti partján, Kupjanszk-Vuzlovji településtől délre, Harkiv megyében. A tárca szerint az ukrán nemzeti gárda 1. különleges rendeltetésű dandárja és a 43. gépesített dandárja jelentős egészségügyi veszteségeket szenved el a fagyás és kihűlés miatt, a katonák 30 százaléka elveszíti harcképességét, és nem lehet őket a hátországba evakuálni, és a fegyvert letenni sem engedik őket feletteseik.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és oroszországi régiók településeiről is jelentettek kedden ukrán tüzérségi és dróntámadást. A Kurszk megyei Kalinovkában egy férfi életét vesztette, amikor a gépkocsiját csapás érte.

A Krasznodari területen, a Fekete-tenger partján fekvő Volna településen kigyulladt egy olajtermékeket tároló tartály. A lángok 1200 négyzetméteres területen terjedtek el. A régió légterében keddre virradóra 18 drónt lőttek le.

Tatyjana Moszkalkova orosz emberi jogi biztos közölte, hogy a kurszki régióban még mindig 400 olyan helyi lakos sorsa ismeretlen, akinek akkor veszett nyoma, amikor határ menti területek ukrán ellenőrzés alá kerültek. A Kommerszant című lap emlékeztetett rá, hogy az Orosz Vöröskereszt szerint az idei év elejére több mint 1400 Kurszk megyében eltűnt személyt találtak meg: 1098 civilt és 321 katonát.