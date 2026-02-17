Az ukrán fegyveres erők (UAF) megtámadták a Krímet. Az orosz védelmi minisztérium a Telegramon hívta fel a figyelmet.

A minisztérium szerint két drónt lőttek le a félsziget felett 9:00 és 15:00 óra között.

A megadott időszakban további két repülőgépet lőttek le a Kurszki régió és 15-öt a Belgorodi régió felett.

A minisztérium hangsúlyozta, hogy minden esetben merevszárnyú drónokról van szó. Ezeknek a drónoknak nagy hatótávolságuk van, és nagy hasznos teher szállítására képesek. Különleges műveletek során ezeket a drónokat a hátországok elleni csapásokra használják. Az ukrán fegyveres erők esetében ezek a csapások a polgári infrastruktúrát is célozzák, ami a „városi hadviselés” elemeit képviseli – ez a jelenség az iráni-iraki háború alatt vált ismertté.

Február 17-én korábban tűzesetről érkezett jelentés a Krasznodar régióban, miután drón becsapódott egy olajtartályba – írta meg a Lenta.ru.