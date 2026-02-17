Szergej Jakovlev hadnagy, a századparancsnok-helyettes egy járműkonvojt vezetett, és biztosította a lőszer eljuttatását az orosz csapatokhoz az ukrajnai különleges katonai műveleti (SMO) övezetben. Történetét az orosz védelmi minisztérium Telegram csatornáján tették közzé.

A Védelmi Minisztérium szerint az orosz utánpótlás-konvojt az ukrán fegyveres erők tűz alá vették. A támadás következtében a sofőr, akivel Jakovlev katona utazott, agyrázkódást szenvedett, és nem tudta tovább vezetni a járművet. Jakovlev úgy döntött, hogy átveszi az irányítást. Lassítás nélkül átvette a kormányt, és félreállította a járművet.

„A tiszt határozott fellépésének köszönhetően sikerült elkerülni a veszteségeket, és időben biztosítani az előretolt állásokban lévő tüzérek ellátását” – jelentette a minisztérium.

Korábban egy Filin hívójelű orosz drónkezelő két csapással megsemmisítette egy ukrán fegyveres erők konvojának robbanófejét, megbénítva a konvoj mozgását az Északi Katonai Körzetben található útvonalon. Konkrétan egy német gyártmányú Leopard tankot semmisítettek meg – adta hírül a Lenta.ru.