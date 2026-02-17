Áram nélkül Ukrajna? - Oroszország minden erejét bevetette

Az Ukrajnát támadó orosz erők keddre virradó éjjel nagyszabású, kombinált csapást hajtottak végre , amelyet kifejezetten úgy számítottak ki, hogy a lehető legnagyobb kárt okozzák Ukrajna energetikai infrastruktúrájában – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Facebookon.

Az államfő szavai szerint számos régióban folytatódnak a mentési és helyreállítási munkálatok a heves orosz légitámadás után. „Kombinált csapás volt, amelyet kifejezetten úgy számítottak ki, hogy minél nagyobb kárt okozzon az energetikánkban. Közel 400 drónt és 29 különböző típusú rakétát vetettek be, köztük ballisztikusakat is. Jelentős részüket a légvédelem lelőtte, de sajnos voltak becsapódások is” – hangsúlyozta Zelenszkij. Kiemelte, hogy Odesszában a dróntámadások után emberek tízezrei maradtak fűtés és vízellátás nélkül. „Tizenkét megye – Ukrajna régióinak fele – került támadás alá, kilenc sebesültről tudni, köztük gyermekekről is. Több mint tíz lakóépület és a vasúti infrastruktúra is megrongálódott” – tette hozzá.

„A partnereknek reagálniuk kell minden ilyen, az élet ellen irányuló csapásra. Oroszországnak felelnie kell az agresszióért. Diplomáciánk hatékonyabb lesz, ha igazságosság és erő áll mögötte. Szankciós nyomást kell gyakorolni Oroszországra, emellett az ukrán hadsereg és légvédelmünk folyamatos és gyors támogatására van szükség. Ahhoz, hogy a béke valódi és igazságos legyen, az agresszió egyetlen kiindulópontját kell célba venni, mert Moszkva folytatja a gyilkosságokat, a tömeges támadásokat és a rohamokat” – összegezte Zelenszkij.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X-en arra mutatott rá, hogy az éjszakai orosz csapást közvetlenül a genfi tárgyalások következő fordulója előtt hajtották végre, ami jól tükrözi Oroszországnak a békeerőfeszítésekkel szembeni megvetését. „Moszkva nem veszi komolyan a diplomáciát, ha az nem erőre támaszkodik” – vélekedett. Ebben az összefüggésben kiemelte, hogy döntő jelentőségűek az új szankciós csomagok, különösen az úgynevezett árnyékflotta blokkolása, a tengeri szolgáltatások betiltása, valamint az orosz hadműveletek résztvevőivel szembeni beutazási tilalom.

Artem Nekraszov energetikai miniszterhelyettes arról tájékoztatott, hogy egy célzott orosz dróntámadás következtében a Donyeck megyében lévő szlovjanszki hőerőmű három dolgozója életét vesztette. „Reggel egy pilóta nélküli orosz légi jármű megtámadta a szlovjanszki hőerőmű dolgozóit szállító gépkocsit. Sajnos, közülük hárman meghaltak. Ez újabb emlékeztető arra, milyen magas ára van az otthonainkban a világításnak és a fűtésnek. Őszinte részvétünk mindazoknak, akik hozzátartozóikat és szeretteiket veszítették el” – írta a Telegramon.

A katasztrófavédelmi szolgálat arról adott hírt, hogy Kramatorszk térségében, Mikolajivkában is megtámadott egy orosz drón egy civil gépkocsit, aminek következtében három ember vesztette életét és egy sebesült meg.

Az ukrán vezérkar arról számolt be, hogy az orosz megszállás alatti Krím félszigeten, Kamisli település térségében az éjjel az ukrán erők megsemmisítettek egy orosz hajófedélzeti többfunkciós Ka-27-es helikoptert.

A vezérkar azt is nyilvánosságra hozta, hogy az ukrán erők csapást mértek az oroszországi Krasznodari Területen található iljszkiji olajfinomítóra. „Az iljszkiji olajfinomító Oroszország déli részének egyik legnagyobb olajipari vállalata, és fontos szerepet játszik a kőolajtermékek előállításában. A primer feldolgozó egységek összkapacitása évi 6,6 millió tonna kőolaj. A vállalat részt vesz a megszálló hadsereg ellátásában” – tette hozzá a kijevi katonai vezetés közleményében.

Az Ukrán Biztonsági Szolgálatnál (SZBU) közölték, hogy a fekete-tengeri régió legnagyobb olajterminálját, a krasznodari Tamanynyeftyegazt már másodszor támadták meg egy hónapon belül az SZBU Alfa különleges műveleti központjának drónjai. A közlés szerint ez a kikötő Oroszország fekete-tengeri régiójának egyik legnagyobb létesítménye, és olaj, gáz és ammónia átrakodását biztosítja. A nyersanyagok és cseppfolyósított gáz tárolására szolgáló tartálypark kapacitása meghaladja az egymillió köbmétert. Éjszaka a helyi lakosok a közösségi médiában sorozatos robbanásokról, valamint az olajátrakodó komplexum tüzéről számoltak be a dróntámadás következtében – fűzte hozzá az Ukrinform állami hírügynökség.

Az ukrán Különleges Műveleti Erők (SZSZO) arról számoltak be, hogy drónokkal sikeres csapást mértek mértek az orosz Iszkander rakéták egy tárolóhelyérea krími Pasazicsne településen, valamint a Rubikon nevű egység pilótaállomására Zaporizzsja megye megszáltt részében, Viszoke faluban.