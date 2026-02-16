"Mintegy 1300 támadó drónt, több mint 1200 irányított légi-bombát és 50 rakétát lőttek ki Ukrajnára, amelyek szinte mind ballisztikusak voltak. Az orosz támadások után gyors katonai segítségnyújtásra számítok" – írta Zelenszkij saját Telegram-csatornáján.

Zelenszkij szerint csak az elmúlt héten 1300 drónt, 1200 irányított bombát és 50 rakétát lőttek Ukrajnára - Képünkön az ukrán Ternopil elleni orosz támadás kilenc ember halálát okozta és több tucatot megsebesített a háború egyik legvéresebb támadásában (Illusztráció)

A kijevi rezsim vezetője azt állítja, hogy Münchenben megállapodást kötött új katonai segélycsomagokról Ukrajna számára, és hozzátette, hogy operatív fegyverszállításokat vár.

Pénteken az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy az elmúlt héten az orosz hadsereg egy tömeges és hat csoportos megtorló csapást mért az ukrán hadiipari és energiaipari létesítményekre, valamint az ukrán fegyveres erőkre. A tárca hangsúlyozta, hogy a csapások válaszul történtek az ukrán fegyveres erők terrorista támadásaira az orosz polgári infrastruktúra ellen, és minden célpontot sikerült eltalálni.

Zelenszkij többször is bírálta partnereit az légvédelmi eszközök szállításának késedelme miatt, többek között az Egyesült Államokat is, amiért állítólag nem szállították le a rakétákat a megbeszélt határidőre, mert az európai támogatók nem fizette ki őket időben.

Korábban az ukrán légierő parancsnokságának szóvivője, Jurij Ihnat elismerte, hogy Ukrajnában hiány van repülőgépekhez és légvédelmi rendszerekhez szükséges rakétákból.

Mark Rutte NATO-főtitkár pedig az Európai Parlament külügyi bizottságának európai képviselőivel folytatott vitában kijelentette, hogy az ukrán légvédelem hatékonysága csökken az elfogórakéták hiánya miatt, ami miatt Kijevnek egyre nehezebb visszaverni az éjszakai rakétatámadásokat és drónokat.