Elfoglalta a Szumi megyei Pokrovka és a donyecki régióbeli Minykivka települést az orosz hadsereg az elmúlt nap folyamán – közölte hétfőn az orosz védelmi minisztérium.

Gyenyisz Pusilin, a „Donyecki Népköztársaság” vezetője a Rosszija 24 hírtelevízióban azt mondta, hogy az orosz fegyveres erők előrenyomultak Dobropillja térségében, és elvágták az ukrán utánpótlási útvonalakat az ostromlott Kosztyantinivka város nyugat részén.

A hétfői hadijelentés szerint az orosz fegyvereres erők mind a hat ukrajnai frontszakaszon előre tudtak törni, és a „különleges hadművelet” övezetében mintegy 1100 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A moszkvai katonai tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolta fel az ukrán energetikai és közlekedési infrastruktúra több, katonai célokra használt létesítményét, valamint drónok indításának és tárolásának több helyszínét, lőszer-, anyagi-műszaki és üzemenyagraktárakat, egy harckocsit és 21 egyéb páncélozott harcjárművet, egy amerikai Paladin 155 milliméteres önjáró tarackot, nyolc HIMARS-rakétát, továbbá 345 repülőgép típusú drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és oroszországi régiók településeiről is jelentettek hétfőn ukrán tüzérségi és dróntámadást. A Krasznodari területen, a Fekete-tenger partján fekvő Volna településen hétfő hajnalra sikerült eloltani a tüzet, amelyet vasárnapra virradóra pilóta nélküli ukrán repülőszerkezetek okoztak. A támadásban két ember megsebesült és megrongálódott egy kőolajtermék-tároló tartály, egy raktár és egy olajterminál.

Alekszandr Bogomaz, Brjanszk megye kormányzója hétfőn a Telegram-csatornáján azt írta, hogy az általa vezetett régiót vasárnap a „különleges hadművelet” kezdete óta példátlan erejű dróntámadás érte, amely energetikai létesítményeket rongált meg. Bogomaz szerint egy nap leforgása alatt a megyében 229 különböző típusú pilóta nélküli repülőszerkezetet lőttek le és öt város körzetében kellett helyreállítani az áramszolgáltatást.

Vitalij Gancsev, a Harkiv megye orosz ellenőrzés alá került részén létrehozott katonai-polgári adminisztráció vezetője hétfői moszkvai sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy 2025-ben az ukrán fegyveres erők fokozták a civil lakosság elleni támadásokat a „felszabadított területeken”, és ezt a tendencia idén tovább erősödött. A tisztségviselő szerint a régióban tavaly 12 civil vesztette életét ukrán csapások következtében, további 25 ember, köztük négy gyermek megsebesült. 2026-ban már öt ember halt meg, négy pedig megsebesült.

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője a Pervij Kanal tévécsatornán arra hívta fel a figyelmet, hogy a polgári lakosság elleni „terrortámadások” elkövetői a csapások után rendre célba veszik a helyszínre kiérkező mentőszolgálatokat.

Alekszandr Kurenkov, az orosz vészhelyzeti minisztérium hétfőn az alsóházban kijelentette hogy az országban több mint 23 ezer, a harci cselekmények övezetéből evakuált ember tartózkodik ideiglenes szálláshelyeken. Mintegy ötezer gyermek van közöttük.

Rogyion Mirosnyik, az orosz külügyminisztériumnak a „kijevi rezsim háborús bűnei” ügyében illetékes nagykövete a RIA Novosztyi hírügynökségnek azt mondta, Ukrajnában több mint tízezer ember vált a „katonai diktatúra” politikai üldöztetésének áldozatává. Elmondása szerint többnyire olyan törvénycikkek megsértésével vádolták meg őket, amelyek a területi integritás megsértésével és a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatosak, és ezek alapján az ukrán elnök, Volodimir „Zelenszkij rezsimje a politikailag megbízhatatlanokat börtönbe zárja”.