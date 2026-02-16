A Barátság kőolajvezeték leállítása zsarolás?

A Kreml egyetért Robert Fico szlovák miniszterelnökkel abban, hogy a Barátság kőolajvezeték leállítása a zsarolás eszközzé vált Magyarországgal szemben, amiért ellenzi Ukrajna felvételét az Európai Unióba – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára hétfőn újságíróknak.

„Igen, teljesen egyetértünk ezzel. Valóban ez a helyzet, másképp nem lehet értékelni” – mondta Peszkov arra az újságírói kérdésre válaszolva, hogy a Kreml egyetért-e Fico álláspontjával, miszerint a kőolaj zsarolás tárgyává vált, amiért Magyarország nem ért egyet Ukrajna európai uniós csatlakozásával, és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Orbán Viktor magyar miniszterelnök elleni legutóbbi támadásait e vonal folytatásának tekinti-e.

Fico vasárnap Pozsonyban kijelentette, hogy a kijevi vezetés késlelteti az Ukrajnán keresztül közép-európai országokat orosz kőolajjal ellátó Barátság vezeték újraindítását, hogy ezzel nyomást gyakoroljon Magyarországra annak érdekében, hogy Budapest adja fel Ukrajna jövőbeli uniós csatlakozásával kapcsolatos elutasító álláspontját. Úgy vélte, „amennyiben Magyarország beleegyezik az uniós tagságba, úgy talán ismét érkezhet olaj”.

Más témákról szólva Peszkov hétfőn az orosz-amerikai-ukrán tárgyalások kedden kezdődő genfi fordulójával kapcsolatban újságíróknak elmondta, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök részletes eligazítást tartott az orosz delegációnak az elutazása előtt. Elmondta, hogy az ukrán ügyekben tárgyaló küldöttség vezetője továbbra is Vlagyimir Megyinszkij elnök tanácsadó, aki azért nem vett részt az abu-dzabi tárgyalási fordulókban, mert „ott biztonsági kérdésekről, közvetlenül a katonákat érintő kérdésekről volt szó”.

A Kreml szóvivője szerint a genfi tárgyalások az abu-dzabi fordulókhoz képest szélesebb témakört fognak érinteni, meg fogják vitatni „a területekkel és minden mással kapcsolatos legfontosabb kérdéseket is”, az orosz követeléseknek megfelelően.

Bejelentette, hogy az orosz delegáció tagja lesz még mások mellett Nyikolaj Galuzin külügyminiszter-helyettes és Igor Kosztyukov, a vezérkari törzs hírszerzési főcsoportfőnökségének vezetője. Ott lesz Genfben Kirill Dmitrijev elnöki különmegbízott, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezérigazgatója is, de „ő külön pályán dolgozik”, a gazdasági együttműködés kérdéseivel foglalkozó munkacsoportban. A TASZSZ orosz állami hírügynökség értesülése szerint az orosz küldöttség mintegy húsz főből áll majd.

Peszkov hangsúlyozta, hogy Oroszország rendkívül negatívan viszonyul nyugati kormányok azon nyilatkozataihoz, amelyek „következtetéseket” tartalmaznak Alekszej Navalnij néhai orosz ellenzéki politikus halálának okára vonatkozóan, és határozottan elutasítja őket.

„Elfogadhatatlannak tartjuk az efféle vádakat, nem értünk egyet velük. Előítéletesnek és alaptalannak tartjuk őket. Határozottan elutasítjuk őket” – fogalmazott Dmitrij Peszkov.

A brit, a német, a francia, a svéd és a holland kormány szombaton úgy foglalt állást, hogy Navalnijt az ecuadori nyílméregbéka bőrében található méreganyaggal az orosz vezetés gyilkoltatta meg.