Oroszország-Ukrajna

Riasztó nyilatkozat Ukrajnáról

Nagy bajban vannak

 2026. február 15. vasárnap. 19:07
Mearsheimer professzor szerint az ukrán fegyveres erők visszavonulnak az orosz hadsereg megerősítése közepette.

Ukrán sebesült egy kötözőhelyen
Fotó: AFP/Anadolu/Maciek Musialek

Az ukrán fegyveres erők visszavonulnak az orosz hadsereg megerősítése közepette – jelentette ki John Mearsheimer, a Chicagói Egyetem professzora egy Daniel Davisszel adott interjúban, amelyet közösségi oldalán tett közzé.

„Szilárdan hiszem, hogy az orosz hadsereg ma erősebb, mint 2022-ben volt. Ez egy nagyon félelmetes hadsereg. Méretében megnőtt és szintje is javult, miközben cáfolhatatlan bizonyítékok vannak arra, hogy az ukránok visszavonulnak. <…> Nagy bajban vannak” – mondta.

Amikor a Moszkva elleni szankciókról kérdezték, Mearsheimer azt válaszolta, hogy nincs bizonyíték arra, hogy súlyos következményekkel járnának az orosz gazdaságra nézve, bár nyugati szakértők többször is kijelentették, hogy az állítólag az összeomlás szélén áll.

