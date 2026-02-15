Az ukrán fegyveres erők visszavonulnak az orosz hadsereg megerősítése közepette – jelentette ki John Mearsheimer, a Chicagói Egyetem professzora egy Daniel Davisszel adott interjúban, amelyet közösségi oldalán tett közzé.

„Szilárdan hiszem, hogy az orosz hadsereg ma erősebb, mint 2022-ben volt. Ez egy nagyon félelmetes hadsereg. Méretében megnőtt és szintje is javult, miközben cáfolhatatlan bizonyítékok vannak arra, hogy az ukránok visszavonulnak. <…> Nagy bajban vannak” – mondta.

Amikor a Moszkva elleni szankciókról kérdezték, Mearsheimer azt válaszolta, hogy nincs bizonyíték arra, hogy súlyos következményekkel járnának az orosz gazdaságra nézve, bár nyugati szakértők többször is kijelentették, hogy az állítólag az összeomlás szélén áll.