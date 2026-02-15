Oroszország-Ukrajna
Február eleje óta 12 település került orosz ellenőrzés alá
Szemlét tartott Valerij Geraszimov, az orosz vezérkar főnöke
A vezérkari főnök szerint a leghevesebb harcok a Centr haderőcsoport felelősségi területén folynak: a katonák támadást indítottak a Dobropolszk (Dobropillya) irányban.
„Folytatódik Novij Donbassz és Belickoje települések felszabadítása. Grisinóban egységeink utcai harcokban megsemmisítik az ellenséges egységeket, amelyek pozíciókat tartanak ebben a településen. Ezenkívül az egységek harci műveleteket folytatnak Novopavlovka és Novopodgorni elfoglalása érdekében” – mondta Geraszimov.
A orosz hadsereg továbbra is bővíti a „biztonsági övezetet” a Szumi és Harkov régiók határ menti területein – tette hozzá Geraszimov. Beszámolt Popovka és Szidorovka elfoglalásáról a Szumi régióban, valamint Csugunovka elfoglalásáról a Harkov régióban. A védelmi minisztérium korábban már bejelentette, hogy ezek a települések orosz ellenőrzés alá kerültek.
„A Zapad haderőcsoport egységei aktív támadó műveleteket folytatnak széles fronton a felelősségi övezetükben. Folytatódik az ellenséges csoport maradványainak felszámolása, amelyeket az Oszkol folyó keleti partján blokkoltak. Ebben a térségben felszabadították Gluskovát, és harcok folynak Novoszinovo térségében” – mondta.
A Krasznolimanszkij irányon befejeződik a Drobisevo és Jarovaja települések megtisztítása az ukrán hadseregtől, a Jug haderő csoportosulás csapata pedig Szlavjanszk irányába halad – tette hozzá Geraszimov.
„A Vosztok haderőcsoport támadást indított a Zaporozsjei terület keleti részén. Megpróbálva megállítani előrenyomulásunkat, az ellenség parancsnoksága a legjobban felkészült egységeket áthelyezte erre az irányra más területekről. A csoportosulás egységei magabiztosan visszaveri az ellenség támadásait” – mondta Geraszimov a jelentésében, megjegyezve, hogy az ukrán fegyveres erők jelentős veszteségeket szenvednek.
A Dnyepr haderőcsoport Zaporizsja irányába támad. A vezérkari főnök beszámolt arról, hogy a orosz hadsereg ellenőrzése alá kerültek a Primorszkoje, Magdalinovka és Zapasznoje települések.
Geraszimov emellett elmondta, hogy az ukrán fegyveres erők nem tudják pótolni veszteségeiket. Ilyen körülmények között Ukrajna további drónrendszerek kialakítására és a támadó drónok számának növelésére támaszkodik.
„Ugyanakkor az egyesített haderőcsoport egységei átlagosan kétszer többet használják őket [a drónokat], mint az ellenség” – jegyezte meg a vezérkari főnök.