„A kijevi rezsim tegnap este hatalmas támadást indított a krasznodari régió ellen, amelyet késő estétől és egész éjjel visszavertek. Legnehezebb a helyzet Volna faluban, ahol egy olajtároló tartály, raktár és terminálok is megrongálódtak. A jelenlegi információk szerint két ember is megsérült, őket gyorsan kórházba szállították, és már minden szükséges segítséget megkaptak” - idézte a regionális kormányzó Telegramon tett helyzetjelentését a Ria Novosztyi.

A légvédelmi erők a február 14-i éjszaka folyamán az ukrán fegyveres erők 68 drónját lőtték le a krasznodari terület, a Krím, a kurszki terület (képünkön), a Sztavropol határterület, valamint a Fekete- és az Azovi-tenger felett

Szocsiban megrongálódott egy magánház, Jurovka faluban pedig egy kazánház. Kondratyev kormányzó elrendelte a kazán azonnali helyreállítását.

A Védelmi Minisztérium közlése szerint a légvédelmi erők az éjszaka folyamán 68 ukrán fegyveres erők drónját lőtték le a krasznodari terület, a Krím, a kurszki terület, a Sztavropol határterület, valamint a Fekete- és az Azovi-tenger felett.

Az ukrán fegyveres erők támadásaira válaszul az orosz csapatok kizárólag katonai létesítményeket és ukrán katonai-ipari komplexum vállalatait támadják nagy pontosságú légi, tengeri és szárazföldi fegyverekkel, valamint drónokkal.