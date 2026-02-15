Oroszország-Ukrajna
Az ukránok hatalmas erőkkel támadnak
A krasznodari régiót értek súlyos károk
Szocsiban megrongálódott egy magánház, Jurovka faluban pedig egy kazánház. Kondratyev kormányzó elrendelte a kazán azonnali helyreállítását.
A Védelmi Minisztérium közlése szerint a légvédelmi erők az éjszaka folyamán 68 ukrán fegyveres erők drónját lőtték le a krasznodari terület, a Krím, a kurszki terület, a Sztavropol határterület, valamint a Fekete- és az Azovi-tenger felett.
Az ukrán fegyveres erők támadásaira válaszul az orosz csapatok kizárólag katonai létesítményeket és ukrán katonai-ipari komplexum vállalatait támadják nagy pontosságú légi, tengeri és szárazföldi fegyverekkel, valamint drónokkal.