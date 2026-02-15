2026. február 15., vasárnap

Előd

"A kormány soha nem engedi, hogy Magyarországot belerángassák az ukránok háborújába"

Szijjártó Péter a Facebook-oldalán közölt bejegyzést vasárnap reggel

MH
 2026. február 15. vasárnap. 10:09
A külgazdasági és külügyminiszter azt írta: Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke szombaton a Müncheni Biztonsági Konferencián újra világossá tette: csak olyan pártokkal működnek együtt, amelyek Ukrajna-pártiak, a Tisza Párt az Európai Néppárt tagja.

Szijjártó Péter: A kormány soha nem engedi, hogy Magyarországot belerángassák az ukránok háborújába
Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

"Akkor, ugye, mindenki tudja, hogy mire számíthatna a Tiszától: zöld lámpa Ukrajnának az EU-ba, vihetnék az ukránok a magyar emberek pénzét, s hazánkat belerángatnák az ukránok háborújába" - írta.

A miniszter a bejegyzése végén leszögezte, "a mi válaszunk: SOHA!!!"

