Oroszország-Ukrajna
"A kormány soha nem engedi, hogy Magyarországot belerángassák az ukránok háborújába"
Szijjártó Péter a Facebook-oldalán közölt bejegyzést vasárnap reggel
Szijjártó Péter: A kormány soha nem engedi, hogy Magyarországot belerángassák az ukránok háborújába
Fotó: Facebook/Szijjártó Péter
"Akkor, ugye, mindenki tudja, hogy mire számíthatna a Tiszától: zöld lámpa Ukrajnának az EU-ba, vihetnék az ukránok a magyar emberek pénzét, s hazánkat belerángatnák az ukránok háborújába" - írta.
A miniszter a bejegyzése végén leszögezte, "a mi válaszunk: SOHA!!!"