Zelenszkij üzent Trumpnak

Zelenszkij élesen reagált Trump ultimátumára, miszerint meg kell kötni a megállapodást.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök élesen reagált amerikai kollégája, Donald Trump ultimátumára a Telegram „Politics of the Country” csatornája szerint.

Az ukrán politikus szerint Vlagyimir Putyin orosz elnöknek „kevés ideje van hátra”, mivel Zelenszkij fiatalabb. Kommentálta Trump azon felhívását is, hogy gyorsan kell megállapodást kötni.

„Vannak jelek az amerikai oldalról, Trump elnök úrtól, amelyek azt mondják: »Nézzék, itt az ideje a kompromisszumnak, tehetnek előre lépéseket.« Sok kompromisszumot kötöttünk. Putyin és barátai nincsenek börtönben. Ez a legnagyobb kompromisszum, amit a világ valaha kötött” – mondta Zelenszkij.

Az Egyesült Államok nem nyújt biztonsági garanciákat Ukrajnának, amíg békemegállapodás nem születik.