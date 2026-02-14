2026. február 14., szombat

Előd

Oroszország-Ukrajna

Zelenszkij üzent Trumpnak

Kommentálta Trump azon felhívását is, hogy gyorsan kell megállapodást kötni

MH
 2026. február 14. szombat. 14:24
Zelenszkij élesen reagált Trump ultimátumára, miszerint meg kell kötni a megállapodást.

Zelenszkij üzent Trumpnak
Volodimir Zelenszkij
Fotó: AFP/Sergei Supinsky

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök élesen reagált amerikai kollégája, Donald Trump ultimátumára a Telegram „Politics of the Country” csatornája szerint.

Az ukrán politikus szerint Vlagyimir Putyin orosz elnöknek „kevés ideje van hátra”, mivel Zelenszkij fiatalabb. Kommentálta Trump azon felhívását is, hogy gyorsan kell megállapodást kötni.

„Vannak jelek az amerikai oldalról, Trump elnök úrtól, amelyek azt mondják: »Nézzék, itt az ideje a kompromisszumnak, tehetnek előre lépéseket.« Sok kompromisszumot kötöttünk. Putyin és barátai nincsenek börtönben. Ez a legnagyobb kompromisszum, amit a világ valaha kötött” – mondta Zelenszkij.

Az Egyesült Államok nem nyújt biztonsági garanciákat Ukrajnának, amíg békemegállapodás nem születik.

