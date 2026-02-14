2026. február 14., szombat

Előd

EUR 378.43 Ft
USD 319.05 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Oroszország-Ukrajna

Zelenszkij feltételeket szabott

Választásokhoz elengedhetetlen

MH
 2026. február 14. szombat. 17:48
Megosztás

Zelenszkij: Ukrajnában két hónapos tűzszünet mellett lesznek választások

Zelenszkij feltételeket szabott
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Fotó: AFP/Petras Malukas

Ukrajna elnökválasztását két hónapos tűzszünet mellett tartják – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a müncheni biztonsági konferencián a Reuters hírügynökség jelentése szerint.

„Adjanak nekünk két hónap tűzszünetet, és elmegyünk szavazni” – mondta, válaszul az Egyesült Államok szavazásra való felhívására.

Zelenszkij bízik abban, hogy Donald Trump amerikai elnök Vlagyimir Putyin orosz vezetőre gyakorolt ​​nyomással tűzszünetet tud elérni. „Akkor a parlamentünk megváltoztatja a törvényt, és elmegyünk a választásokra” – biztosította.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink