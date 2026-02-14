Oroszország-Ukrajna
Zelenszkij feltételeket szabott
Választásokhoz elengedhetetlen
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Fotó: AFP/Petras Malukas
Ukrajna elnökválasztását két hónapos tűzszünet mellett tartják – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a müncheni biztonsági konferencián a Reuters hírügynökség jelentése szerint.
„Adjanak nekünk két hónap tűzszünetet, és elmegyünk szavazni” – mondta, válaszul az Egyesült Államok szavazásra való felhívására.
Zelenszkij bízik abban, hogy Donald Trump amerikai elnök Vlagyimir Putyin orosz vezetőre gyakorolt nyomással tűzszünetet tud elérni. „Akkor a parlamentünk megváltoztatja a törvényt, és elmegyünk a választásokra” – biztosította.