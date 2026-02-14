Ukrajna elnökválasztását két hónapos tűzszünet mellett tartják – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a müncheni biztonsági konferencián a Reuters hírügynökség jelentése szerint.

„Adjanak nekünk két hónap tűzszünetet, és elmegyünk szavazni” – mondta, válaszul az Egyesült Államok szavazásra való felhívására.

Zelenszkij bízik abban, hogy Donald Trump amerikai elnök Vlagyimir Putyin orosz vezetőre gyakorolt ​​nyomással tűzszünetet tud elérni. „Akkor a parlamentünk megváltoztatja a törvényt, és elmegyünk a választásokra” – biztosította.