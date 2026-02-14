Ismét több ukrán várost ért orosz dróntámadás

Oroszország ismét dróntámadást intézett a dél-ukrajnai Odessza, valamint a délkeleti Zaporizzsja városa ellen szombatra virradóra, helyi hatóságok azt közölték, a műveleteknek halálos áldozatai is vannak.

Oleg Kiper Odessza katonai kormányzója Telegramon azt közölte, a várost érő támadásban egy nő életét vesztette. Helyi hatóságok úgy tudják, egy ház is kigyulladt.

Ivan Fedorov, az Ukrajna délkeleti részén lévő Zaporizzsja megye kormányzója egy halottról és három sebesültről tett bejelentést.

Támadás érte Kijev megyét is, a megye katonai közigazgatásának vezetője, Mikola Kalasnik két sebesültről adott hírt, valamint hozzátette, hogy a becsapódó drónok tüzet okoztak egy házban.