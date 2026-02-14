Oroszország-Ukrajna
Ismét több ukrán várost ért orosz dróntámadás
Többen meghaltak
képünk illusztráció
Fotó: AFP/State Emergency Service of Ukraine/Handout
Oleg Kiper Odessza katonai kormányzója Telegramon azt közölte, a várost érő támadásban egy nő életét vesztette. Helyi hatóságok úgy tudják, egy ház is kigyulladt.
Ivan Fedorov, az Ukrajna délkeleti részén lévő Zaporizzsja megye kormányzója egy halottról és három sebesültről tett bejelentést.
Támadás érte Kijev megyét is, a megye katonai közigazgatásának vezetője, Mikola Kalasnik két sebesültről adott hírt, valamint hozzátette, hogy a becsapódó drónok tüzet okoztak egy házban.