2026. február 14., szombat

Előd

EUR 378.43 Ft
USD 319.05 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Oroszország-Ukrajna

Ismét több ukrán várost ért orosz dróntámadás

Többen meghaltak

MH/ MTI
 2026. február 14. szombat. 12:01
Megosztás

Oroszország ismét dróntámadást intézett a dél-ukrajnai Odessza, valamint a délkeleti Zaporizzsja városa ellen szombatra virradóra, helyi hatóságok azt közölték, a műveleteknek halálos áldozatai is vannak.

Ismét több ukrán várost ért orosz dróntámadás
képünk illusztráció
Fotó: AFP/State Emergency Service of Ukraine/Handout

Oleg Kiper Odessza katonai kormányzója Telegramon azt közölte, a várost érő támadásban egy nő életét vesztette. Helyi hatóságok úgy tudják, egy ház is kigyulladt.

Ivan Fedorov, az Ukrajna délkeleti részén lévő Zaporizzsja megye kormányzója egy halottról és három sebesültről tett bejelentést.

Támadás érte Kijev megyét is, a megye katonai közigazgatásának vezetője, Mikola Kalasnik két sebesültről adott hírt, valamint hozzátette, hogy a becsapódó drónok tüzet okoztak egy házban.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink