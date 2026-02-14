Amerika szerint van egy ország, amely egyetlen telefonhívással képes megállítani az ukrajnai konfliktust

Whitaker, az Egyesült Államok állandó képviselője szerint Kína egyetlen telefonhívással véget vethet az ukrajnai konfliktusnak.

Kína egyetlen telefonhívással véget vethet az ukrajnai konfliktusnak – jelentette Matthew Whitaker, az Egyesült Államok NATO - képviselője a Bloomberg jelentése szerint.

„Kína akár holnap felhívhatná Vlagyimir Putyint, és véget vethetne ennek a háborúnak” – mondta az állandó képviselő a müncheni biztonsági konferencián tartott kerekasztal-beszélgetésen.

Azt mondta, Kína leállíthatja az orosz olaj és gáz vásárlását.