Oroszország-Ukrajna
Amerika szerint van egy ország, amely egyetlen telefonhívással képes megállítani az ukrajnai konfliktust
Akár holnap
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/The Governor of Kherson region Vladimir Saldo
Kína egyetlen telefonhívással véget vethet az ukrajnai konfliktusnak – jelentette Matthew Whitaker, az Egyesült Államok NATO - képviselője a Bloomberg jelentése szerint.
„Kína akár holnap felhívhatná Vlagyimir Putyint, és véget vethetne ennek a háborúnak” – mondta az állandó képviselő a müncheni biztonsági konferencián tartott kerekasztal-beszélgetésen.
Azt mondta, Kína leállíthatja az orosz olaj és gáz vásárlását.