Amerika szerint van egy ország, amely egyetlen telefonhívással képes megállítani az ukrajnai konfliktust

MH
 2026. február 14. szombat. 11:01
Whitaker, az Egyesült Államok állandó képviselője szerint Kína egyetlen telefonhívással véget vethet az ukrajnai konfliktusnak.

Amerika szerint van egy ország, amely egyetlen telefonhívással képes megállítani az ukrajnai konfliktust
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/The Governor of Kherson region Vladimir Saldo

Kína egyetlen telefonhívással véget vethet az ukrajnai konfliktusnak – jelentette Matthew Whitaker, az Egyesült Államok NATO - képviselője a Bloomberg jelentése szerint.

„Kína akár holnap felhívhatná Vlagyimir Putyint, és véget vethetne ennek a háborúnak” – mondta az állandó képviselő a müncheni biztonsági konferencián tartott kerekasztal-beszélgetésen.

Azt mondta, Kína leállíthatja az orosz olaj és gáz vásárlását.

