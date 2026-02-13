2026. február 13., péntek

Előd

EUR 380.62 Ft
USD 320.20 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Oroszország-Ukrajna

Ukrajnai támadás gyerekek ellen: bomba a játszótéren

Ez már a második eset ebben a hónapban, amikor játszótereket céloznak meg

MH
 2026. február 13. péntek. 9:00
Megosztás

Kijevhez köthető fegyveresek terrortámadást próbáltak elkövetni a Zaporizzsjai területen található Vasziljevka városában egy játszótéren, úgy, hogy detonátorral és időzítővel ellátott robbanószerkezetet dobtak le – erről a vasziljevkai önkormányzati körzet vezetője, Natalja Romanicsenko számolt be Telegram-csatornáján, írta az EAdaily.

Ukrajnai támadás gyerekek ellen: bomba a játszótéren
Ukrán katonák
Fotó: Anadolu via AFP/Diego Herrera Carcedo

Elmondása szerint a ledobás 2026. február 12-én, hajnali 5 óra körül történt, amikor a város lakói még aludtak.

„A veszélyes eszközt az Orosz Fegyveres Erők tűzszerészei gyorsan felfedezték és hatástalanították, szerencsére egyetlen gyermek sem sérült meg. A játszótér egy többlakásos lakóház udvarán található. A robbanásnak akár véletlen járókelők is áldozatul eshettek volna” – mondta Romanicsenko.

Hangsúlyozta, hogy ez már a második eset ebben a hónapban, amikor – megfogalmazása szerint – játszóterek ellen próbálnak támadást végrehajtani.

„Ilyesmire csak embertelen emberek képesek, akiknek nincsenek sikereik a fronton, és így próbálnak az európai támogatóik szemében bizonyítani – régiónk gyermekeinek meggyilkolására tett aljas kísérletekkel” – tette hozzá.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink