Oroszország-Ukrajna
Ukrajnai támadás gyerekek ellen: bomba a játszótéren
Ez már a második eset ebben a hónapban, amikor játszótereket céloznak meg
Elmondása szerint a ledobás 2026. február 12-én, hajnali 5 óra körül történt, amikor a város lakói még aludtak.
„A veszélyes eszközt az Orosz Fegyveres Erők tűzszerészei gyorsan felfedezték és hatástalanították, szerencsére egyetlen gyermek sem sérült meg. A játszótér egy többlakásos lakóház udvarán található. A robbanásnak akár véletlen járókelők is áldozatul eshettek volna” – mondta Romanicsenko.
Hangsúlyozta, hogy ez már a második eset ebben a hónapban, amikor – megfogalmazása szerint – játszóterek ellen próbálnak támadást végrehajtani.
„Ilyesmire csak embertelen emberek képesek, akiknek nincsenek sikereik a fronton, és így próbálnak az európai támogatóik szemében bizonyítani – régiónk gyermekeinek meggyilkolására tett aljas kísérletekkel” – tette hozzá.