2026. február 13., péntek

Előd

EUR 380.62 Ft
USD 320.20 Ft

Oroszország-Ukrajna

Titkos orosz ajánlat Washingtonnak: energia, dollár, stratégiai nyersanyagok

Csaknem 12 ezer milliárd dolláros orosz–amerikai terv borzolja a kedélyeket Kijevben

MH
 2026. február 13. péntek. 7:40
A „Dmitrijev-csomag” hét olyan területet tartalmaz, ahol Oroszország és az Egyesült Államok érdekei egybeeshetnek – írja a Bloomberg hírügynökség egy belső orosz dokumentumra hivatkozva, amelyhez hozzáférést kapott.

Titkos orosz ajánlat Washingtonnak: energia, dollár, stratégiai nyersanyagok
Putyin és Trump kézfogása
Fotó: AFP/Andrew Caballero-Reynolds

„Az idén készült, magas szintű feljegyzés részletesen ismerteti azt a hét pontot, ahol a Kreml szerint Oroszország és az Egyesült Államok gazdasági érdekei egybeeshetnek az ukrajnai háborút lezáró megállapodás után. Ez magában foglalná a két ország együttműködését a fosszilis energiahordozók támogatásában a zöldebb alternatívákkal szemben, továbbá közös befektetéseket a földgáz-, tengeri kőolaj- és kritikus nyersanyag-kitermelés terén, valamint váratlan bevételeket az amerikai vállalatok számára” – áll a cikkben.

Az úgynevezett „Dmitrijev-csomagot”, amelyet a sajtó korábbi beszámolói szerint az orosz elnök különmegbízottja, Kirill Dmitrijev állítólag a közelmúltbeli tárgyalások során adott át az Egyesült Államoknak, a Bloomberg szerint az alábbi pontok jellemzik, ahol Moszkva és Washington érdekei találkozhatnak:

  1. Hosszú távú szerződések az orosz polgári repülőgépflotta modernizálására, amerikai vállalatok lehetséges részvételével.

  2. Közös vállalatok létrehozása az olaj- és gáziparban, beleértve a tengeri és nehezen kitermelhető mezők hasznosítását, az amerikai cégek veszteségeinek kompenzálásával.

  3. Kedvezményes feltételek biztosítása az amerikai vállalatok visszatéréséhez az orosz piacra.

  4. Együttműködés a nukleáris energetika és a mesterséges intelligencia területén.

  5. Visszatérés a dolláralapú elszámolásokhoz, beleértve az energetikai tranzakciókat is.

  6. Stratégiai jelentőségű nyersanyagok – lítium, réz, nikkel, platina – közös kitermelése.

  7. A fosszilis energiahordozók népszerűsítése az alacsony kibocsátású politikák alternatívájaként.

A hírügynökség kiemeli: „A javaslat középpontjában Oroszország visszatérése áll a dolláralapú elszámolási rendszerhez, ami a Kreml politikájának megdöbbentő fordulatát jelentené, és akár radikális változásokat is hozhatna a globális pénzügyi rendszerben. Eddig a dollár alternatíváinak keresése – nem pedig a Washington vezette rendszerhez való visszatérés – volt Oroszország egyik fő célja, miközben Vlagyimir Putyin elnök a Kínával való kapcsolatok elmélyítésére törekedett. Emiatt a dokumentum tartalmát ismerő nyugati kormányzati tisztviselők rendkívül valószínűtlennek tartják, hogy Putyin végül olyan megállapodást kötne, amely ellentétes Peking érdekeivel.”

