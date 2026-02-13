Átírhatja a békét egy település

A béketárgyalások egyik legkeményebb és legérzékenyebb pontjává vált a Donyecki terület még ukrán kézen lévő része. Bár Moszkva több más ukrán régióra is igényt tart, az orosz vezetés jelek szerint különösen ragaszkodik a Donbaszhoz olyannyira, hogy elemzők szerint akár a háború lezárása is ezen a területen múlhat.

Kulcskérdés a béketárgyalásokon

Az Egyesült Államok közvetítésével zajló tárgyalások során amerikai tisztviselők szerint a Donyeck megyei terület sorsa az egyik utolsó nyitott kérdés maradt. Az orosz vezetés hónapok óta azt jelzi: addig nem hajlandó leállítani a harcokat, amíg Ukrajna át nem adja a régió még általa ellenőrzött részét.

Ez a terület ugyan földrajzilag viszonylag kicsi, politikai és stratégiai jelentősége azonban jóval túlmutat a méretén.

A Kreml narratívájának központi eleme

A Donyeck és Luhanszk megyéket magában foglaló Donbasz régió 2014 óta kulcsszerepet játszik az orosz narratívában. Moszkva a Donbaszt történelmileg orosz területként mutatja be, és a háborút gyakran az ott élő orosz ajkú lakosság megvédésével indokolta.

Oroszország már teljes ellenőrzést szerzett Luhanszk megye felett, és 2022-ben négy ukrán terület – köztük Donyeck – annektálását is bejelentette. A Donyecki terület teljes elfoglalása ezért nemcsak katonai, hanem szimbolikus győzelemként is szolgálna a Kreml számára.

Elemzők szerint, ha Moszkva nem tudná megszerezni a régiót, az komoly belpolitikai feszültséget okozhatna az orosz háborúpárti nacionalista körökben - írta meg a hiradó.hu

Ezen múlhat a megállapodás

A diplomáciai tárgyalások során többször felmerült egy olyan megoldás, amely demilitarizált övezet létrehozását javasolja a térségben. Egyes tervek szerint a területet nemzetközileg orosz fennhatóság alá helyeznék, miközben orosz csapatok nem állomásozhatnának ott.

Elemzők szerint Putyin számára a Donyecki terület megszerzése lehetőséget adna arra, hogy győzelemként mutassa be a háború lezárását – még akkor is, ha Oroszország nem érte el minden eredeti célját.

Ukrajna azonban eddig elutasította az ilyen jellegű területi engedményeket, mivel az alkotmány szerint csak országos népszavazással lehetne területet átadni.

Az ukrán védelem legerősebb bástyája

A még ukrán kézen lévő Szlovjankszk és Kramatorszk városoknál lévő frontvonal valószínűleg a legerősebben kiépített védelmi rendszer Ukrajnában. A lövészárkok, bunkerek és erődítések jelentős része 2014 után épült ki.

A katonai szakértők szerint ezek elvesztése jelentősen gyengítené Ukrajna védelmi képességeit, és megkönnyítené egy esetleges jövőbeli orosz támadás előkészítését.

A térség jelentősége nemcsak katonai, hanem infrastrukturális szempontból is kiemelkedő. A Donyecki régiót ellátó egyik legfontosabb vízcsatorna a teljes körű háború kezdetén megsemmisült, és a vízforrás egy része jelenleg ukrán ellenőrzés alatt áll. Orosz vezetők szerint a régió vízellátási problémái csak akkor oldhatók meg véglegesen, ha Moszkva megszerzi az érintett területeket.

Aki elviszi a területet, az lesz a győztes

A területi kérdés rendezése valójában arról szól, hogy ki írhatja meg a háború lezárásának értelmezését – Moszkva területszerző győzelmeként vagy Kijev eredményes ellenállásaként. Ha a konfliktus lezárása területi ukrán területi engedményekkel történik, az hivatalosan is megpecsételheti az új történelmi korszak kezdetét, ahol a határok megváltoztathatatlanságának elve már a múlté.