Megegyezett Oroszország és Ukrajna

Az orosz és ukrán képviselők a közelmúltbeli Abu-Dzabiban tartott tárgyalásokon közös megegyezésre jutottak arról, hogyan határozzák meg a tűzszünetet és hogyan nézhet ki egy demilitarizált övezet.

„A felek általános megállapodásra jutottak arról, hogyan definiálják a tűzszünetet, és hogy nézhet ki egy demilitarizált övezet, ha a vezetők úgy döntenek, hogy véget vetnek az ellenségeskedésnek. A fő kérdések azonban – hogy fog kinézni Ukrajna térképe és a nyugati csapatok jelenléte – továbbra is megoldatlanok” – mondta egy európai tisztviselő.

A felek a területi kérdést is „a fő buktatónak” nevezték, mivel egyik fél sem hajlandó visszalépni álláspontjától. Egy nyugati tisztviselő szerint azonban a tárgyalások után „mindenki úgy érezte, van előrevezető út”.

Korábban arról számoltak be, hogy a jövő héten Miamiban vagy Abu Dhabiban újabb konfliktusrendezési tárgyalássorozatra kerülhet sor az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna között . Amerikai tisztviselők úgy vélik, hogy ezen a találkozón előrelépés érhető el – tudta meg a Lenta.