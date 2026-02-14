Franciaország és Németország lakosságának többsége ellenzi, hogy hadseregüket Ukrajnába küldjék, hogy fenntartsák a békét még a háború befejezése után is.

Emmanuel Macron francia elnök kijelentette, hogy nem zárja ki a katonai erők bevetését a háború aktív szakasza után, megjegyezve, hogy ez stabilizálhatja a régiót

A Public First tanulmánya szerint a két legnagyobb EU-gazdaság szavazói inkább veszélyeztetik a békemegállapodást, mint hogy megállapodjanak békefenntartóik jelenlétéről Ukrajnában.

Felmérési eredmények Európában és az Egyesült Államokban

A legnagyobb ellenállást Németországban jegyezték fel, ahol a válaszadók 53%-a ellenezte ezt a kezdeményezést. Franciaországban az ötletet a válaszadók 43 százaléka nem támogatja, míg csak 33 százalék támogatja a csapatok bevetését.

Hasonló helyzet figyelhető meg az Egyesült Államokban is – az amerikaiak 43%-a úgy véli, hogy csapataiknak nem kellene belépniük Ukrajnába, a regionális biztonságot fenyegető kockázatok ellenére. Az Egyesült Államok polgárainak 37%-a támogatja a békefenntartók küldését.

Hol lehet támogatni a békefenntartó missziót?

A válaszadók közül csak Kanada és az Egyesült Királyság támogatta a csapatok küldését.

Starmer brit miniszterelnök korábban hangsúlyozta, hogy a multinacionális erők létfontosságúak lennének Ukrajna biztonsági garanciái szempontjából.

A szakértők megjegyzik, hogy a társadalom ilyen érzései politikai kihívást jelentenek olyan vezetők számára, mint Emmanuel Macron és Friedrich Merz, akik korábban nem zárták ki hadseregük részvételét a jövőbeli béke biztosításában.

Békefenntartók Ukrajnában

Emlékezzünk vissza arra, hogy 2024 eleje óta folynak a tárgyalások a külföldi csapatok ukrajnai részvételéről.

Ugyanakkor Friedrich Merz német kancellár elutasította a háború utáni Ukrajna közös európai hadseregének létrehozását, hangsúlyozva, hogy az EU kiemelt feladatai fontosabbak, mint a nagyszabású reformok.

Az európai országok különböző adatokat szolgáltatnak a békefenntartók számáról - 15-30 ezer emberről. Jelenleg nem hoztak nyilvánosságra hivatalos katonai terveket, de a kontingens fő részét Nagy-Britannia és Franciaország biztosíthatja – írta meg a Politico.