Oroszország-Ukrajna
Készen áll Európa arra, hogy csapatokat küldjenek Ukrajnába?
Emmanuel Macron ígéretét nem támogatja a franciák többsége
A Public First tanulmánya szerint a két legnagyobb EU-gazdaság szavazói inkább veszélyeztetik a békemegállapodást, mint hogy megállapodjanak békefenntartóik jelenlétéről Ukrajnában.
Felmérési eredmények Európában és az Egyesült Államokban
A legnagyobb ellenállást Németországban jegyezték fel, ahol a válaszadók 53%-a ellenezte ezt a kezdeményezést. Franciaországban az ötletet a válaszadók 43 százaléka nem támogatja, míg csak 33 százalék támogatja a csapatok bevetését.
Hasonló helyzet figyelhető meg az Egyesült Államokban is – az amerikaiak 43%-a úgy véli, hogy csapataiknak nem kellene belépniük Ukrajnába, a regionális biztonságot fenyegető kockázatok ellenére. Az Egyesült Államok polgárainak 37%-a támogatja a békefenntartók küldését.
Hol lehet támogatni a békefenntartó missziót?
A válaszadók közül csak Kanada és az Egyesült Királyság támogatta a csapatok küldését.
Starmer brit miniszterelnök korábban hangsúlyozta, hogy a multinacionális erők létfontosságúak lennének Ukrajna biztonsági garanciái szempontjából.
A szakértők megjegyzik, hogy a társadalom ilyen érzései politikai kihívást jelentenek olyan vezetők számára, mint Emmanuel Macron és Friedrich Merz, akik korábban nem zárták ki hadseregük részvételét a jövőbeli béke biztosításában.
Békefenntartók Ukrajnában
Emlékezzünk vissza arra, hogy 2024 eleje óta folynak a tárgyalások a külföldi csapatok ukrajnai részvételéről.
Emmanuel Macron francia elnök kijelentette, hogy nem zárja ki az ilyen erők bevetését a háború aktív szakasza után, megjegyezve, hogy ez stabilizálhatja a régiót.
Ugyanakkor Friedrich Merz német kancellár elutasította a háború utáni Ukrajna közös európai hadseregének létrehozását, hangsúlyozva, hogy az EU kiemelt feladatai fontosabbak, mint a nagyszabású reformok.
Az európai országok különböző adatokat szolgáltatnak a békefenntartók számáról - 15-30 ezer emberről. Jelenleg nem hoztak nyilvánosságra hivatalos katonai terveket, de a kontingens fő részét Nagy-Britannia és Franciaország biztosíthatja – írta meg a Politico.