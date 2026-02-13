2026. február 13., péntek

Előd

EUR 378.43 Ft
USD 319.05 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Oroszország-Ukrajna

Zelenszkijt sarokba szorította Trump

Az Egyesült Államok addig nem nyújt biztonsági garanciákat, amíg nem születik békemegállapodás

MH
 2026. február 13. péntek. 10:57
Megosztás

Az Egyesült Államok nem nyújt biztonsági garanciákat Ukrajnának, amíg békemegállapodás nem születik.

Zelenszkijt sarokba szorította Trump
Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij (balra) és az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump
Fotó: AFP/Handout/X account of Volodymyr Zelensky

„Donald Trump amerikai elnök nem akarja a megállapodást eszközként használni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel szemben. Számos kérdést szeretne tisztázni és megerősíteni, mielőtt ténylegesen aláírná az egyezményt. (…) Ha ezek a biztonsági garanciák akadályozzák a további béketárgyalásokat, akkor mi értelme van?” – nyilatkozta egy névtelen amerikai kormányzati tisztviselő.

A kiadvány szerint ugyanakkor az Egyesült Államok „világossá tette Ukrajna számára”, hogy nem köt megállapodást a biztonsági garanciákról, amíg Kijev és Moszkva nem jut közös megegyezésre a konfliktus lezárásáról - írta meg a Lenta.

Zelenszkij korábban kijelentette, hogy készen áll a tűzszünetre, de csak azután, hogy az Egyesült Államok és Európa megállapodik a biztonsági garanciák részleteiben. Hozzátette, hogy az amerikai válaszok jelenleg „nem elég konkrétak”.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink