Zelenszkijt sarokba szorította Trump

Az Egyesült Államok nem nyújt biztonsági garanciákat Ukrajnának, amíg békemegállapodás nem születik.

„Donald Trump amerikai elnök nem akarja a megállapodást eszközként használni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel szemben. Számos kérdést szeretne tisztázni és megerősíteni, mielőtt ténylegesen aláírná az egyezményt. (…) Ha ezek a biztonsági garanciák akadályozzák a további béketárgyalásokat, akkor mi értelme van?” – nyilatkozta egy névtelen amerikai kormányzati tisztviselő.

A kiadvány szerint ugyanakkor az Egyesült Államok „világossá tette Ukrajna számára”, hogy nem köt megállapodást a biztonsági garanciákról, amíg Kijev és Moszkva nem jut közös megegyezésre a konfliktus lezárásáról - írta meg a Lenta.

Zelenszkij korábban kijelentette, hogy készen áll a tűzszünetre, de csak azután, hogy az Egyesült Államok és Európa megállapodik a biztonsági garanciák részleteiben. Hozzátette, hogy az amerikai válaszok jelenleg „nem elég konkrétak”.