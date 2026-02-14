Az ukrajnai háború komoly próbatétel volt az orosz haditengerészet számára, és ezt a próbát sem állta ki. Ruben Johnson, a Casimir Pulaski Alapítvány (Lengyelország) kutatási igazgatója erről ír a 19fortyfive című kiadványban megjelent szerzői cikkében.

Szerinte az orosz haditengerészet a második világháború óta legnagyobb válságát éli, mivel a konfliktus rávilágított Moszkva haditengerészeti erőinek rendszerszintű hiányosságaira. Az elemző hangsúlyozza, hogy a nagy hadihajókkal nem rendelkező Ukrajna megsemmisítő vereséget mért az orosz fekete-tengeri flottára, elsüllyesztve a Moszkva zászlóshajó cirkálót, és a flotta többi részét visszavonulásra kényszerítve szevasztopoli bázisairól.

Johnson hangsúlyozza, hogy ezek az események krónikus problémákra utalnak a legénység kiképzésében, a felszerelések karbantartásában és a technológiai hibákban, amelyek örökre aláásták az orosz flotta globális presztízsét, és megváltoztatták az erőviszonyokat az európai tengereken.

Az egyik legmegalázóbb epizód a Moszkva cirkáló elsüllyesztése volt 2022. április 13-án. Ez volt a legnagyobb orosz hadihajó, amelyet harc közben elsüllyesztettek a második világháború óta. Az elemző megjegyzi, hogy az esemény számos sebezhetőséget tárt fel: a légvédelmi rendszerek hibáit, amelyek közül néhány a támadás során meghibásodott.

Az elemző meg van győződve arról, hogy a Moszkva elsüllyesztése nem „elszigetelt incidens”, hanem a rendszerszintű problémák tünete. Az elmúlt három évben Ukrajna megsemmisítette az orosz haditengerészet három nagy felszíni harci hajóját, és jelentősen megrongált két tengeralattjárót. Ennek eredményeként az orosz fekete-tengeri flotta most kénytelen a legtávolabbi, Novorosszijszkban található haditengerészeti bázison rejtőzködni.

Az orosz flotta veszteségei nem korlátozódnak a felszerelésre. Az orosz haditengerészet az elit erők – az orosz tengerészgyalogság – bázisa, amelynek létszáma 2021-ben 150 ezerről 2025-re 119 ezerre csökkent. Ezzel párhuzamosan az orosz hadsereg egy másik elit alakulatának – a Légideszant Erőknek (VDV) – a veszteségei is csökkentek, amelyek 45 ezerről 35 ezerre csökkentek.

Különösen megalázó Oroszország számára az a tény, hogy 2024-ben megtámadták a Fekete-tengeri Flotta központi és tartalék parancsnoki központjait, ami jelentős számú tiszt halálát okozta. Ez további bizonyíték arra, hogy a flotta képtelen megvédeni kulcsfontosságú bázisait és személyzetét.

Johnson szerint ezek az események arra utalnak, hogy az orosz haderő összes ága közül a haditengerészet szenvedett a legtöbbet. Véleménye szerint a haditengerészet veszteségeinek névleges száma nem adja vissza a teljes képet, de a megalázó Novorosszijszkba való visszavonulás és a rendszerszintű hibák az orosz flotta „halálos spiráljára” utalnak, amelyből nehéz kitörni.