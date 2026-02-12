Az Ukrán Fegyveres Erők (UAF) egy új fegyveres erő létrehozását tervezi a harcképtelen légvédelmi rendszereik támogatására. Ezt Olekszandr Szirszkij ukrán főparancsnok jelentette be Facebook-oldalán.

„Tervek vannak a funkciók újraelosztására a légvédelmi rakétaerők és a fegyveres erők egy új ága között, amely a fontos létesítmények védelméért lesz felelős” – írta.

A katona szerint Ukrajna légvédelmi rendszere rendkívül nehéz körülmények között működik. Az elmúlt két évben a hatékonysága körülbelül 74 százalék volt.

Korábban arról számoltak be, hogy Harkivban elkezdtek megjelenni hirdetések az úgynevezett „nyelvi járőrök” ellenőreinek felkutatására. Ezek az ellenőrök állítólag a nyelvi törvények betartásának ellenőrzéséért lennének felelősek, írja a Lenta.