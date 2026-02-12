Oroszország-Ukrajna
Ukrajna új fegyveres erőt hoz létre
Légvédelmi rendszere rendkívül nehéz körülmények között működik
Fotó: NurPhoto via AFP/Dmytro Smolienko
„Tervek vannak a funkciók újraelosztására a légvédelmi rakétaerők és a fegyveres erők egy új ága között, amely a fontos létesítmények védelméért lesz felelős” – írta.
A katona szerint Ukrajna légvédelmi rendszere rendkívül nehéz körülmények között működik. Az elmúlt két évben a hatékonysága körülbelül 74 százalék volt.
