Rutte elégedett az európai védelmi kiadások növekedésével

Több szövetséges ország százmillió dolláros nagyságrendben tett felajánlást Ukrajna támogatására az úgynevezett PURL kezdeményezésen keresztül - közölte a NATO-főtitkár Brüsszelben az ukrajnai kontaktcsoport találkozóját követően csütörtökön.

Mark Rutte a katonai szövetség brüsszeli székházában tartott sajtótájékoztatón létfontosságúnak nevezte, hogy a szövetségesek és a partnerek finanszírozásával amerikai felszereléseket biztosító kezdeményezésen (Prioritised Ukraine Requirements List) keresztül még több tagország tegyen felajánlást katonai eszközök beszerzésére Ukrajna megsegítésére.

Rutte elégedettségét fejezte ki az európai védelmi kiadások növekedésével kapcsolatban, majd közölte: az Egyesült Államok is elégedett Európa erőfeszítéseivel a NATO-n belüli tehermegosztás tekintetében. Megismételte, hogy Európának nagyobb pénzügyi terhet kell viselnie a NATO-ban, miközben Washington egyre inkább más kihívásokra, például Kínára összpontosít.

Hangsúlyozta: erős NATO-ra van szükség, de a NATO erősebb, ha az európaiak nagyobb vezető szerepet vállalnak a szervezeten belül.

Kérdésre válaszolva emlékeztetett: a NATO a demokráciák koalíciója, ami azt jelenti, hogy mindig vannak és lesznek viták és megbeszélések.

„Nagyon unalmas lenne, ha nem így lenne. Láttunk már nagy vitákat a 60-as, 70-es és 80-as években, sőt a közelmúltban is. Szóval emiatt nem aggódom” - fogalmazott Rutte, majd jó hírnek nevezte, hogy a katonai szövetség mindig talál módot az előrelépésre, és arra, hogy újra és újra a fő célkitűzésére összpontosítson: a tagországok egymilliárd állampolgárának védelmére.

Elbridge Colby amerikai hadügyminiszter-helyettes a sajtótájékoztatón elmondta: tavaly „átalakulás” történt„ a szövetségen belül, amelynek során az európai szövetségesek a korábbinál nagyobb szerepet vállaltak a hagyományos védelem területén. ”Azt hiszem, valóban szilárd alapokkal rendelkezünk az együttműködéshez„ - fogalmazott Colby, majd hozzátette: a közös teherviselés révén a NATO visszatért ahhoz, aminek eredetileg szánták.