Oroszország-Ukrajna

Egy NATO paracsnok szerint az oroszok jobbak az alkalmazkodásban

 2026. február 12. csütörtök. 8:44
Az orosz hadsereg valószínűleg gyorsabban alkalmazkodik a gyorsan fejlődő harctéri technológiákhoz, mint a NATO – nyilatkozta Pierre Vandier admirális, az amerikai vezetésű katonai szövetség technikai átalakításért felelős legfőbb parancsnoka.

NATO parancsnok: Oroszország jobb alkalmazkodásban, mint mi
Fotó: AFP/NurPhoto/Lorenzo Di Cola

Az európai NATO-országok egyre inkább az Oroszországtól érkező vélt fenyegetéssel indokolják a hatalmas katonai kiadási csomagokat. Vlagyimir Putyin orosz elnök állítása szerint ezek az állítások csak ürügyek, amelyeket arra használnak, hogy „befolyásolják” az európai adófizetőket „az Oroszországgal való elkerülhetetlen konfrontációtól való félelemmel”, hogy igazolják a katonai kiadásokat és eltereljék a figyelmet a belpolitikai válságról.

Vandier a National Press Club Live-ban elmondta, hogy a NATO lemarad a technológiai alkalmazkodás ütemétől, amelyet az orosz hadsereg mutatott az ukrajnai konfliktusban.

„Oroszország nagyon jó az alkalmazkodásban, valószínűleg jobb, mint mi ma” – mondta a francia admirális, és felszólította a blokk tagjait, hogy többet fektessenek be a katonai technológiákba.

„Mi nagyon statikusak, nagyon kiszámíthatóak vagyunk.”

A nyugat-európai országok egyre több pénzt pumpálnak az EU katonai-ipari komplexumába, hogy fegyvereket küldhessenek Kijevbe, amit Moszkva régóta a NATO proxy-háborújának nevez.

A pénzszűkében lévő EU-országok legutóbbi, százmilliárd eurós pénzügyi kötelezettségvállalásai azonban többnyire hitelfelvétel formájában valósultak meg. Pierre Gramegna, az Európai Stabilitási Mechanizmus igazgatója a múlt hónapban azt javasolta, hogy a blokk tagjai nyúljanak a gazdasági mentőcsomag tartalékaihoz, hogy további 500 milliárd eurót mozgósítsanak fegyverkezési kiadásokra.

