Az ukránok megtámadták Oroszország sarkvidékét

Az ukrán fegyveres erők (UAF) pilóta nélküli légi járművekkel (UAV) támadták a Komi Köztársaságot. Robbanássorozat rázta meg az oroszországi sarkvidéki Uhta városát február 12-én, csütörtökön.

„Kedves Uhta lakosai, kérjük, őrizzék meg nyugalmukat. Minden szükséges intézkedést megteszünk, minden szolgáltatás működik” – fordult a helyi lakosokhoz Marina Meteljova, az Uhta-i önkormányzati körzet vezetője az incidensre reagálva. A tisztviselő arra is emlékeztetett, hogy a köztársaságban tilos fényképeket vagy videókat készíteni a támadások utóhatásairól, valamint azokat a médiában, a közösségi médiában és az üzenetküldő alkalmazásokon keresztül terjeszteni.

A Komi Köztársaság vezetője, Rostislav Goldstein szintén megerősítette, hogy ukrán drónok támadták a régiót. A dróntámadás után kigyulladt egy olajfinomító Uhta városában.

Drónriadót adtak ki a Komi Köztársaságban február 12-én, csütörtökön, helyi idő szerint reggel 8:23-kor. Néhány órával később szemtanúk robbanássorozatról számoltak be Uhtában. Feliratok jelentek meg az interneten a felszálló füstfelhőkről. A Komi Köztársaság vezetője tisztázta, hogy a tűz egy helyi olajfinomítóban keletkezett.

Tüzet észleltek egy uhtai olajfinomítóban. A mentőegységek a helyszínen vannak

- írta meg a Rostislav Goldstein, a Komi Köztársaság vezetője.

Az előzetes jelentések szerint senki sem sérült meg az olajfinomító elleni támadásban – pontosította Goldstein. Hozzátette, hogy a köztársaságban a vállalatok és szervezetek vezetői minden szükséges intézkedést megtesznek a polgárok biztonsága érdekében, a mentőszolgálatok pedig fokozott üzemmódban dolgoznak.

Ezenkívül evakuálták az uhtai Yarmarka bevásárlóközpont látogatóit, a második műszakban tanuló iskolás gyerekeket pedig távoktatásra helyezték át. A helyi repülőtéren ideiglenes korlátozásokat vezettek be a repülőgépek érkezésére és indulására vonatkozóan is.

A Komit támadó drónok több ezer kilométert repültek

Az ukrán fegyveres erők valószínűleg Ljuti típusú nehéz kamikaze drónokkal támadták az orosz sarkvidéket. Úgy vélik, hogy a hadsereg Ukrajna Poltava és Csernyihiv régióiból indította el a drónokat. A repülőgép körülbelül kétezer kilométert tett meg, hogy elérje Uhtát.

Az Uhtát támadó drónok egyikét videóra rögzítették, a felvétel vírusként terjed. A felvételen egy repülőgép-típusú drón látható, jellegzetes hanggal. „Ott van, ott van, ott van – repül!” – kiáltotta egy meglepett szemtanú.

Az ukrán hadsereg először 2025 augusztusában támadta meg a Komi Köztársaságot. Az előzetes jelentések szerint lengyel FlyEye drónokat vetettek be a támadásban, amelyeket valószínűleg a Csernyihivi régióból indítottak. Uhta lakosai robbanásokról is beszámoltak. A városban szükségállapotot hirdettek. Goldstein szerint a támadásban Uhta egyik ipari létesítménye megrongálódott – írta meg a Lenta.ru.