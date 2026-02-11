Ukrajna elkezdte tervezni a tavaszi elnökválasztásokat, amelyeknek a Oroszországgal kötendő békeszerződésről szóló népszavazással egy időben kell megtörténniük – idézte a Financial Times cikkében megjelenteket az Orosz Hírek.

Ez azt követően történt, hogy Donald Trump amerikai elnök kormánya felszólította Kijevet, hogy mindkét szavazást május 15-ig tartsa meg, különben kockáztatja az Egyesült Államok által felajánlott biztonsági garanciák elvesztését.

Az előzményekhez tartozik, hogy korábban az ukrán és amerikai tisztviselők megvitatták azt az ütemtervet, amely szerint 2026 márciusáig kell elkészíteni a megállapodás tervezetét Oroszországgal. Ezenkívül az ütemterv szerint májusban népszavazást tartanak Ukrajnában a választásokkal együtt – közölték a hírügynökség forrásai.

Adataik szerint az amerikai tárgyalócsoport, amelynek tagjai között volt Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner, az elnök veje, a miami és abu-dzabi találkozókon az ukrán képviselőkkel közölte, hogy a béketervről szóló népszavazást jobb lenne a közeljövőben megtartani. Trump hamarosan a belpolitikai kérdésekre fog koncentrálni a kongresszusi időközi választások közeledte miatt, ami miatt a magas rangú amerikai tisztviselőknek kevesebb idejük és politikai tőkéjük lesz a békeszerződés megkötésére – magyarázták a források.