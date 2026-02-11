Oroszország-Ukrajna
A Szu-57-es már Ukrajna egén is bizonyított + Videó
Megint szuperfegyvert villantott az orosz légierő
A gépek teljes gyári tesztelési cikluson átestek, és a legújabb konfigurációban készültek el. A fejlesztések érintették a fedélzeti elektronikát, a különböző rendszereket, valamint a fegyverzetet is – ezek frissítése révén a gyártó szerint a repülőgépek még sokoldalúbbak, erősebbek és hatékonyabbak lettek a korábbi változatoknál.
Szergej Csemezov, a Rosztech vezérigazgatója hangsúlyozta: a gyártók nem pusztán a mennyiségi célokat teljesítik, hanem folyamatosan finomítják és fejlesztik a gépeket a megrendelő – azaz az orosz hadsereg – igényei, valamint a harctéri tapasztalatok alapján.
Az új Szu-57-esek még erősebbek és veszélyesebbek lettek, miközben képesek hatékonyan működni korszerű légvédelmi rendszerek környezetében is. A vállalat közlése szerint a típus már bizonyította harctéri hatékonyságát az orosz-ukrán konfliktusban, ahol számos fontos célpontot semmisített meg.
Vagyim Badeha, az OAK vezérigazgatója hozzátette, hogy a Szu-57-es a maga kategóriájában jelenleg a legjobb teljesítményű vadászrepülőgépnek számít, ugyanakkor a fejlesztések korántsem értek véget: a hangsúly továbbra is a fegyverzeti lehetőségek és a fedélzeti rendszerek képességeinek további növelésén van.