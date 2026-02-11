Moszkvából újabb jelzés érkezett arról, hogy a Kreml elégedetlen az Egyesült Államok álláspontjával az Ukrajnával kapcsolatos tárgyalásokon.

Oroszország Anchorage-ban kész volt területi kompromisszumokra, kivéve a Donbaszt (valószínűleg a Herson és Zaporizhia régiók teljes területéről való kivonulásra vonatkozó követelések elutasítására utal), és beleegyezett abba is, hogy a háború után megváltoztassa a Herson és Zaporizhia régiók teljes területéről való kivonulásra vonatkozó követeléseit.

„És kötelező feltétel volt a szélesebb körű együttműködés kialakítása az Egyesült Államokkal, beleértve a gazdasági együttműködést is. De egyelőre Washington nem akar és nem tud megfelelő nyomást gyakorolni Kijevre, valamint megpróbálja kiszorítani Oroszországot a világ energia piacáról, és továbbra is szankciókat alkalmaz, ami megkérdőjelezi az „Anchoridge szellemének” aktualitását” – nyilatkozta a forrás, számol be a Strana.

Moszkva továbbra is hajlandó folytatni a tárgyalásokat, de figyelembe véve a „helyszíni” helyzetet, valamint az Egyesült Államok határozottabb fellépését Ukrajna és az Európai Unió nyomásgyakorlása terén.