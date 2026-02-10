2026. február 11., szerda

Előd

EUR 377.35 Ft
USD 316.73 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Oroszország-Ukrajna

Ukrajna feloszlatta a Nemzetközi Légiót

A zsoldosokat másik egységekbe helyezték

MH
 2026. február 10. kedd. 23:02
Megosztás

Az Ukrán Fegyveres Erők vezérkara feloszlatta az Nemzetközi Légiót, és tagjait más egységekbe helyezte át – írja a francia Le Monde.

Ukrajna feloszlatta a Nemzetközi Légiót
A Nemzetközi Légió tagjai gyakorlaton
Fotó: Anadolu via AFP/Wolfgang Schwan

Az újság információi szerint az ukrán vezérkar a légió feloszlatása után a külföldi zsoldosokat rohamcsapatokba helyezte, amelyek a „rendszeres hadsereg legveszélyesebb feladatait” végzik. Megjegyzik, hogy ez a döntés felháborodást váltott ki a katonák körében, akik még 2025 novemberében értesültek a változásokról.

A lap szerint a VSU vezérkara 2025. december 31-én hivatalosan bejelentette a 2022. február 27-én létrehozott, külföldi állampolgárokból álló légió feloszlatását.

„Az Nemzetközi Légió feloszlatása hihetetlen erőforrás-pazarlás” – nyilatkozta a lapnak Andrij Szpivak, az Nemzetközi Légió 2. zászlóaljának parancsnoka.

Az orosz védelmi minisztérium többször is közölte, hogy az ukrán erők soraiban különböző országokból származó zsoldosok vannak. A külföldi zsoldosokat a kijevi rezsim ágyútölteléknek használja. Az ukrán parancsnokság nem kíméli az életüket. Az orosz katonák továbbra is megsemmisítik a zsoldosokat, adta hírül az Orosz Hírek.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink