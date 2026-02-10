Oroszország-Ukrajna
Újabb orosz légicsapások sújtották Ukrajnát
Súlyos károkat szenvedett egy energetikai létesítmény Odesszában
A DTEK szerint a javítási munkálatok a kiterjedt károkra tekintettel el fognak húzódni.
Kiper szerint a legrosszabb helyzet Kilija kistelepülésen alakult ki, ahol több mint 200 épület mintegy 9000 lakója maradt áram és fűtés nélkül. Hozzátette, hogy a létfontosságú infrastruktúrához tartozó objektumokat jelenleg áramfejlesztőkkel működtetik, s dolgoznak az áramszolgáltatás helyreállításán. A Telegram-bejegyzésében kitért arra is, hogy a mentőszolgálatok hét további áramfejlesztőt, nyolc ipari hőgenerátort és nyolc tábori konyhát helyeztek üzembe a térség lakóinak megsegítésére.
Az ukrán légierő szerint Oroszország keddre virradóra 125 harci drónnal támadta Ukrajnát, amiből állításuk szerint 110-et le tudtak lőni, illetve egyéb módon semlegesíteni.
Vadim Filaskin, Donyeck megye kormányzója közölte, hogy a régióban orosz légicsapások következtében egy anya és 11 éves lánya életét vesztette, és tizennégyen, köztük egy hétéves kislány megsebesült Szlovjanszk városában.