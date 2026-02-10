Újabb orosz légicsapások sújtották Ukrajnát

Súlyos károkat szenvedett a keddre virradóra végrehajtott orosz légicsapások következtében egy energetikai létesítmény Odesszában, a dél-ukrajnai régió területén több mint 95 ezer ember maradt áramszolgáltatás nélkül – közölte Oleh Kiper katonai kormányzó és a DTEK energetikai vállalat.

Február 9-én éjjel az orosz hadsereg hatalmas dróncsapást hajt végre Odesszára és a régióra, amely lakóövezeteket érint. Egy ember meghal, kettő pedig megsérül

A DTEK szerint a javítási munkálatok a kiterjedt károkra tekintettel el fognak húzódni.

Kiper szerint a legrosszabb helyzet Kilija kistelepülésen alakult ki, ahol több mint 200 épület mintegy 9000 lakója maradt áram és fűtés nélkül. Hozzátette, hogy a létfontosságú infrastruktúrához tartozó objektumokat jelenleg áramfejlesztőkkel működtetik, s dolgoznak az áramszolgáltatás helyreállításán. A Telegram-bejegyzésében kitért arra is, hogy a mentőszolgálatok hét további áramfejlesztőt, nyolc ipari hőgenerátort és nyolc tábori konyhát helyeztek üzembe a térség lakóinak megsegítésére.

Az ukrán légierő szerint Oroszország keddre virradóra 125 harci drónnal támadta Ukrajnát, amiből állításuk szerint 110-et le tudtak lőni, illetve egyéb módon semlegesíteni.

Vadim Filaskin, Donyeck megye kormányzója közölte, hogy a régióban orosz légicsapások következtében egy anya és 11 éves lánya életét vesztette, és tizennégyen, köztük egy hétéves kislány megsebesült Szlovjanszk városában.