Titkosszolgálati háború: Lengyelország tagad

Orosz dezinformáció, hogy a lengyel titkosszolgálatok részt vettek volna a Vlagyimir Alekszejev orosz tábornok elleni merénylet megszervezésében – jelentette ki Jaroslaw Strózyk, a lengyel katonai elhárítás (SKW) vezetője kedden.

Strózyk az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) hétfői, az orosz tábornok elleni merénylet lengyel szálát is említő közleményére reagálva nyilatkozott a PAP lengyel hírügynökségnek. Strózyk azt is kommentálta, hogy az orosz Külföldi Hírszerző Szolgálat (SZVR) azzal vádolta a nyugati államokat, köztük Lengyelországot, hogy fehéroroszországi politikai fordulatra törekednek.

Az orosz szervek által kiadott ilyen nyilatkozatok „a dezinformációs tevékenység egyik jellemző példája” – jelentette ki Strózyk.

Úgy vélte: az orosz nyilatkozat „bizonyos válaszadásnak is tekinthető”, és összefüggésbe hozható azzal, hogy a külföldi – sajtóértesülések szerint orosz és fehérorosz – hírszerzéssel folytatott együttműködés gyanúja miatt múlt héten őrizetbe vették a varsói védelmi minisztérium egyik civil dolgozóját.

Az orosz és a fehérorosz titkosszolgálatok „hamis állításai azonban elsősorban belpolitikai célokat szolgálnak”, az orosz és a fehérorosz közvéleménynek szólnak – vélekedett Strózyk.

Megjegyezte: nem lát semmi meglepőt abban, hogy az orosz hatóságok „ilyen narratívát használnak”, de elgondoltatónak és nyugtalanítónak tartja, hogy „ez a retorika az olyan hivatalos, neves és elismert hírügynökségekbe is beszivároghat, mint amilyen a Reuters”, amely az Interfax orosz hírügynökségre hivatkozva szintén beszámolt az orosz nyilatkozatról.