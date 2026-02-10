Oroszország-Ukrajna
Titkosszolgálati háború: Lengyelország tagad
Állítólag hamis az orosz tábornok elleni merénylet lengyel száláról szóló állítás
Strózyk az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) hétfői, az orosz tábornok elleni merénylet lengyel szálát is említő közleményére reagálva nyilatkozott a PAP lengyel hírügynökségnek. Strózyk azt is kommentálta, hogy az orosz Külföldi Hírszerző Szolgálat (SZVR) azzal vádolta a nyugati államokat, köztük Lengyelországot, hogy fehéroroszországi politikai fordulatra törekednek.
Az orosz szervek által kiadott ilyen nyilatkozatok „a dezinformációs tevékenység egyik jellemző példája” – jelentette ki Strózyk.
Úgy vélte: az orosz nyilatkozat „bizonyos válaszadásnak is tekinthető”, és összefüggésbe hozható azzal, hogy a külföldi – sajtóértesülések szerint orosz és fehérorosz – hírszerzéssel folytatott együttműködés gyanúja miatt múlt héten őrizetbe vették a varsói védelmi minisztérium egyik civil dolgozóját.
Az orosz és a fehérorosz titkosszolgálatok „hamis állításai azonban elsősorban belpolitikai célokat szolgálnak”, az orosz és a fehérorosz közvéleménynek szólnak – vélekedett Strózyk.
Megjegyezte: nem lát semmi meglepőt abban, hogy az orosz hatóságok „ilyen narratívát használnak”, de elgondoltatónak és nyugtalanítónak tartja, hogy „ez a retorika az olyan hivatalos, neves és elismert hírügynökségekbe is beszivároghat, mint amilyen a Reuters”, amely az Interfax orosz hírügynökségre hivatkozva szintén beszámolt az orosz nyilatkozatról.