Legénységével robbant fel egy tank

A legénység tagjait nem sikerült megmenteni

MH
 2026. február 10. kedd. 18:37
Felrobbant egy tank a legénységgel együtt egy leningrádi területi kiképzőtéren – jelentette a 47news az egyik katona rokonára hivatkozva.

Legénységével robbant fel egy tank
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Anatolii Stepanov

Az incidens február 3-án történt egy harckocsizó-kiképzőtéren a Vszevolozsszki járásban. Az előzetes jelentések szerint egy robbanószerkezet robbanhatott fel az egyik harckocsiban egy gyakorlat során.

A legénység tagjait nem sikerült megmenteni. A Leningrádi Katonai Körzet sajtószolgálata egyelőre nem kommentálta az esetet.

Korábban arról számoltak be, hogy egy repülőgép lezuhant egy kiképző repülés során az Orenburgi régióban található Dzhanatalap falu közelében. A gép 10:40 körül tűnt el a radarokról; 7:33-kor indult el a repülőtérről, és a repülés során aktiválódott a jeladója. A mentőszolgálatok megerősítették, hogy a kiképző repülőgép a Szentpétervári Állami Polgári Repülési Egyetemhez tartozott, adta hírül a Lenta.

