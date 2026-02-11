"Moszkva minden történelmileg orosz területet visszaad majd „jogszerű hazájának”, összhangban az ukrajnai oroszok törekvéseivel" – idézte az Orosz Hírek Szergej Lavrov orosz külügyminisztert, aki a diplomáciai dolgozók napját ünneplő ceremónián beszélt.

„A krími, donbasszi és novorosszijai népek népszavazásokon fejezték ki akaratukat. Ezeknek a történelmileg orosz területeknek a visszajuttatását teljes mértékben összhangban fogjuk végrehajtani ezeknek a népeknek az akaratával” – jelentette ki az orosz diplomácia vezetője.

„Vissza kell állítani azoknak a nyelvi, kulturális és vallási jogait, akik Kijev fennhatósága alatt maradnak, és egyúttal meg kell szüntetni a konfliktus másik alapvető okát: az Ukrajnából eredő, Oroszország nemzetbiztonságát fenyegető katonai veszélyt” – jelentette ki a külügyminiszter.