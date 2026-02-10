Láthatatlan front nyílt Ukrajnában

A hónapok óta tartó támadások kiterjedt fűtési és áramellátási zavarokat idéznek elő országszerte. A bombázások közvetlen veszélyei mellett mindez súlyos egészségügyi következményekkel is jár a lakosság számára. Egy kijevi orvos a Kyiv Independentben hívta fel a figyelmet a betegeinél tapasztalt, egyre súlyosbodó problémákra.

Kevesebb energia a fertőzések leküzdésére

„Nem azért betegszünk meg, mert fázunk” – mondja Hanna Szerova. – „A betegségeket vírusok és baktériumok okozzák. Ha azonban valaki hosszú ideig erős hidegnek van kitéve, ideális feltételek alakulnak ki a megbetegedések számára.”

Ha a szervezet tartósan hideg környezetben van, energiájának nagy részét a testhőmérséklet fenntartására fordítja. Ennek következtében kevesebb erőforrás marad az immunrendszer számára, hogy felvegye a harcot a fertőzésekkel.

Szerova szerint kulcsfontosságú különbséget tenni a rövid ideig tartó és a hosszan fennálló terhelés között. Egyetlen hideg éjszaka még elviselhető, ám a hetekig működésképtelen fűtés, a bizonytalan áramellátás és a tartós fagy kimeríti a szervezet védekező képességét.

A légúti fertőzések számának növekedése

Az idei télen Szerova jelentősen több akut légúti fertőzésben és influenzában szenvedő beteget kezel, még az oltottak körében is. „Nem emlékszem, hogy valaha ennyi beoltott influenzás pácienst láttam volna” – mondja.

Az áramszünetek sok esetben a vízellátást is érintik, ami az alapvető higiénia fenntartását is megnehezíti. Ha nincs elegendő víz kézmosáshoz, a fertőzések kockázata jelentősen megnő.

Különösen nehéz helyzetbe kerülnek a krónikus betegségekkel élők. A hideg az időseknél súlyosbíthatja a szív- és érrendszeri, valamint a tüdőbetegségeket. Egyes esetekben az áramszünetek a kezelések megszakadásához is vezetnek, például akkor, ha az elektromos árammal működő orvosi eszközök – így az inhalátorok – nem használhatók.