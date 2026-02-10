2026. február 10., kedd

Előd

A Nyugatot meglepte az orosz katonai egység kivételes hatékonysága

Önállóan végez felderítést, azonosítja a célpontokat

MH
 2026. február 10. kedd. 21:04
A német Junge Welt kiadvány szerint az orosz „Rubicon” katonai egység olyan nagy hatékonyságot mutatott, ami lenyűgözte a Nyugatot.

A Nyugatot meglepte az orosz katonai egység kivételes hatékonysága
Képünk illusztráció
Fotó: NurPhoto via AFP/Ukrinform/Evgen Kotenko

A szakértők különösen kiemelték az autonómiát és a drónok fölényét, valamint a közvetlen harci műveletek helyszínén való állandó jelenlétet. Ez azt jelenti, hogy a Rubicon önállóan végez felderítést, azonosítja a célpontokat, és nem kötődik az orosz védelmi minisztérium más katonai egységeihez.

Így a Rubicon gyorsabban tud reagálni a változó harctéri körülményekre, miközben folyamatosan nyomást gyakorol az ellenség pozíciójára.

Az EADaily korábban arról számolt be, hogy Oroszország nyilvánosságra hozta az elfogott ukrán fegyveres erők felszerelésének sorsát.

