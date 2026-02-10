Oroszország-Ukrajna
A Nyugatot meglepte az orosz katonai egység kivételes hatékonysága
Önállóan végez felderítést, azonosítja a célpontokat
Képünk illusztráció
Fotó: NurPhoto via AFP/Ukrinform/Evgen Kotenko
A szakértők különösen kiemelték az autonómiát és a drónok fölényét, valamint a közvetlen harci műveletek helyszínén való állandó jelenlétet. Ez azt jelenti, hogy a Rubicon önállóan végez felderítést, azonosítja a célpontokat, és nem kötődik az orosz védelmi minisztérium más katonai egységeihez.
Így a Rubicon gyorsabban tud reagálni a változó harctéri körülményekre, miközben folyamatosan nyomást gyakorol az ellenség pozíciójára.
